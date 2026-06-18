Tutti tranne Trump. Obama riunisce a Chicago gli ex presidenti Usa (e le first ladies) per l’inaugurazione del suo centro – I video

Dopo dieci anni di attese, ritardi e polemiche, l’Obama Presidential Center apre a Jackson Park. Bush, Clinton e Biden, due ex premier stranieri (Renzi e Trudeau) e numerose star della musica gli hanno reso omaggio. Michelle Obama: «Hai reso noi e questo Paese fieri»

Tre ex presidenti e le rispettive ex first ladies, due ex primi ministri stranieri e numerose star della musica hanno reso omaggio a Barack Obama nel giorno dell’inaugurazione del suo centro presidenziale a Chicago. L’evento si è svolto senza la presenza di Donald Trump, che non è stato invitato e che nei mesi precedenti aveva criticato più volte il progetto sui social, arrivando a definirlo una «discarica» e intensificando i suoi attacchi all’ex presidente anche in relazione all’accordo con l’Iran.

To George and Laura, Bill and Hillary — we're grateful for your friendship, counsel, and devotion to this country. And to Joe and Jill, thank you for being on this journey with us. pic.twitter.com/OqBPd7ujLF — Barack Obama (@BarackObama) June 18, 2026

Apre l’Obama Presidential Center

Dopo più di dieci anni di attesa, una lunga disputa legale e un cantiere avanzato a rilento, oggi è stato finalmente inaugurato l’Obama Presidential Center. Più che un semplice monumento alla sua presidenza, il complesso è stato presentato come un progetto orientato al futuro. La cerimonia è stata ricca di discorsi, concerti e celebrazioni, in un contesto che ha sottolineato come Obama continui a rappresentare una figura capace di unire, nonostante le profonde divisioni politiche negli Stati Uniti.

Michelle Obama: And to do it all as a first, and the higher standard that comes with all that. The claims that a U.S. senator and constitutional law expert wasn't qualified for the job. The lies about your birthright, your faith, your patriotism. Yet you were unflappable at every… pic.twitter.com/hSczjYWQwA — FactPost (@factpostnews) June 18, 2026

Dalla politica alle grandi star della musica

Sul palco erano presenti George W. Bush e Laura Bush, Bill Clinton e Hillary Clinton, e pure Joe Biden con la moglie Jill, oltre all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, all’ex premier canadese Justin Trudeau e all’ex premier italiano Matteo Renzi. Non sono mancati grandi nomi della musica come Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Bono, John Legend ed Eddie Vedder, tutti legati da un rapporto di sostegno o vicinanza all’ex leader Usa. Michelle Obama, insieme alle figlie Sasha e Malia, ha partecipato alla cerimonia e si è rivolta al marito con un discorso commosso, ricordando le sue riforme e il suo impatto sul Paese. «Hai reso noi e gli Stati Uniti fieri», ha detto.

@matteorenzi sale sul palco dell’inaugurazione del Presidential Center a Chicago di Barack e Michelle Obama pic.twitter.com/qQBdJEucZw — Italia Viva (@ItaliaViva) June 18, 2026

Cos’è il centro presidenziale

Il complesso, costato circa 850 milioni di dollari e finanziato con donazioni private, si estende su oltre sette ettari. Secondo Rahm Emanuel, ex capo dello staff di Obama e sindaco di Chicago nel 2015, il progetto rappresenta non solo un tributo alla presidenza Obama ma anche un investimento per la città, con potenziali ricadute economiche importanti per il South Side. La struttura prevede circa 250 posti di lavoro e un’affluenza stimata di un milione di visitatori l’anno, con biglietti a 30 dollari (26 per i residenti dell’Illinois). Infine, nel giorno dell’inaugurazione, un sondaggio Cnn ha indicato Obama come il presidente vivente più popolare negli Stati Uniti, con il 57% di giudizi positivi, davanti a Trump e Biden.