Si tratta di immagini false generate con l'Intelligenza Artificiale e originate da un video TikTok

Diverse condivisioni Facebook riportano una immagine in cui si vede Donald Trump assieme a una ragazza minorenne. Da come è stata confezionata l’immagine sembrerebbe un frame proveniente da un filmato in cui – per qualche ragione non meglio chiarita – l’Iran starebbe proseguendo col rilascio degli Epstein File. Come contorno, in tutto questo c’entrerebbe anche il Mossad. Si tratta in realtà di una immagine realizzata con l’Intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Sui social circolano immagini che mostrano Donald Trump insieme a delle ragazze minorenni, presentate come nuovi documenti su Jeffrey Epstein diffusi dall’Iran o dal Mossad.

Non si riscontrano annunci o pubblicazioni da parte delle autorità iraniane.

Non esiste alcun riscontro di queste immagini negli Epstein Files reali depositati negli archivi giudiziari statunitensi.

La fonte originaria è un filmato pubblicato sul canale TikTok @marenfrost5, in seguito rimosso.

Le immagini usate nel video contengono i classici glitch dell’AI generativa.

Il contesto

L’immagine presenta la seguente didascalia: «Iran is releasing Epstein files now! Epstein Mossad files…!!»

La foto si trova spesso abbinata ad altre immagini false in cui Trump appare in atteggiamenti compromettenti assieme a Jeffrey Epstein e ad altre minorenni.

Immagini generate con l’IA

Come spiegato già dalla collega Sarah Thompson nella sua analisi per Lead Stories, non vi è traccia di queste immagini negli Epstein Files. Infatti la fonte principale sembrerebbe essere un filmato pubblicato dall’account di Tik Tok @marenfrost5, il quale ha fatto uso di immagini contenenti numerosi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale (mani sbagliate, tonalità della pelle eccessivamente levigate e volti affatto realistici dei due protagonisti, Epstein e Trump).

Conclusioni

Le immagini che ritraggono Donald Trump con delle minorenni, accreditate sui social come presunti documenti segreti su Jeffrey Epstein diffusi dall’Iran o dal Mossad, non sono reali. Si tratta di contenuti sintetici generati con strumenti di Intelligenza Artificiale e diffusi inizialmente tramite un account TikTok. Nei veri Epstein Files non vi è alcuna traccia di questi fotogrammi.

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