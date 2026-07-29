Il video in cui Trump cade dall’auto è generato con l’AI

Una clip pubblicata su TikTok il 24 luglio 2026 ha superato 4 milioni di visualizzazioni, ma l'autore ha dichiarato esplicitamente che è generato con l'intelligenza artificiale

Circola un video che mostra il presidente americano Donald Trump crollare a terra mentre cerca di salire su un’auto. Il video è generato con l’intelligenza artificiale e lo stesso autore lo ha dichiarato esplicitamente nella didascalia originale.

Cosa circola e cosa afferma

Il 24 luglio 2026 un video ha iniziato a diffondersi su TikTok e su X. Le immagini mostrano Trump che perde l’equilibrio e cade mentre sale su un’auto presidenziale. Molti utenti lo hanno condiviso come prova di un presunto peggioramento delle condizioni di salute del presidente, nonostante nessuna testata ha riportato un evento del genere.

Lo stesso video circola anche su Instagram in Italia, corredato di una didascalia in italiano che lo presenta come notizia reale: «Donald Trump cade e crolla mentre si imbarca sulla limousine presidenziale. Filmati che catturano il momento drammatico di Donald Trump che inciampa e crolla mentre sale i gradini per salire a bordo del veicolo presidenziale».

Il video è AI e lo dichiara l’autore stesso

Il video è stato pubblicato per primo dall’account TikTok @mistertimothytimes. Nella didascalia originale, nascosta sotto il tasto “altro”, l’autore scriveva esplicitamente: «Video is AI, but all the same». Ore dopo, mentre il clip continuava a circolare decontestualizzato, lo stesso utente ha pubblicato un secondo video per chiarire il punto: «Non potete prendere tutto per oro colato. Bisogna cliccare “altro”. Bisogna guardare oltre il titolo». Contattato da Snopes, l’autore ha indicato l’opera come un test: «Volevo vedere quante persone avrebbero abboccato subito. Il numero è spaventoso».

Il video AI è costruito a partire da un filmato reale pubblicato da Fox News il 1° luglio 2026, che mostra Trump mentre si ferma un istante prima di salire sul veicolo. In quella sequenza Trump non cade e non perde l’equilibrio.

Conclusioni

Il video di Trump che cade mentre sale sull’auto è falso e risulta generato con l’intelligenza artificiale. L’autore ha dichiarato nella didascalia originale che il video è AI.

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