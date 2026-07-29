Meta ha dato la spunta blu a medici generati dall’AI che promuovono rimedi falsi su Amazon

Diversi account Instagram verificati da Meta usano medici AI per vendere rimedi su Amazon con link affiliati

Meta Verified ha assegnato la spunta blu a medici e guaritori generati con l’intelligenza artificiale su Instagram. Si tratta di falsi profili che usano quella certificazione per vendere rimedi su Amazon guadagnando commissioni su ogni acquisto. Lo ha documentato Maldita.es, il partner fact-checking spagnolo certificato IFCN, in un’indagine pubblicata il 27 luglio 2026, riscontrando 25 profili verificati, più di cinque milioni di iscritti e 389 milioni di visualizzazioni. Nessuno di questi account corrisponde a una persona reale, ma tutti hanno la spunta blu.

Uno degli account segnalati da Maldita: “Doctor Salori“

La “guaritrice siberiana” e lo schema da Meta ad Amazon

Uno dei profili analizzati da Maldita.es si chiama Baba Matryona, una “guaritrice siberiana” che in un Reel di Instagram offre una cura per l’ipertensione, invita i follower a scrivere “blood pressure” nei commenti e rimanda a uno storefront Amazon con integratori per l’idratazione. Il prodotto stesso, sulla propria pagina, precisa di non essere «destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia». Baba Matryona ha oltre sei milioni di visualizzazioni sul profilo, ma non esiste.

L’account Instagram di Baba Matryona risulta rimosso. È possibile riscontrare alcuni video condivisi su Facebook

I 25 account identificati seguono tutti lo stesso schema, con un personaggio AI che si presenta come medico olistico o guaritore tradizionale, un’immagine del profilo generata artificialmente, una biografia che promette rimedi naturali e un link verso una pagina Amazon. I link contengono tag affiliati, codici univoci che attribuiscono all’account una commissione su ogni vendita completata tramite quel collegamento.

Come indicato da Maldita.es, con l’hashtag #syntheticperformer è possibile riscontrare numerosi account di personaggi generati con l’AI che promuovono prodotti poi acquistabili su Amazon.

Maldita.es ha contattato direttamente uno degli account. Chi lo gestisce ha spiegato di condurre campagne per diversi prodotti su più profili, tutti cresciuti «organicamente» per raggiungere alti livelli di engagement. Infine, il proprietario ha aggiunto di essere disposto a cedere l’account per non meno di 30.000 dollari, oltre 26.000 euro.

Lo schema viola le regole e le piattaforme rischiano sanzioni

Lo schema, che passa da Meta ad Amazon, viola le regole di entrambe le piattaforme e le espone a rischi regolatori concreti.

Meta stabilisce che i benefici di Meta Verified sono riservati a usi personali e non commerciali, e la policy richiede che gli account inviino un documento d’identità con foto per ottenere il badge, anche se un’eccezione consente la verifica tramite attività su altri prodotti del gruppo, uno spiraglio che i gestori di questi profili hanno sfruttato.

Screenshot della pagina Facebook del presunto “Doctor Salori” e il link di affiliazione in bio.

Amazon vieta ai partecipanti al programma di affiliazione di produrre contenuti falsi o ingannevoli, eppure tra i rimedi promossi dagli account analizzati ci sono un tè presentato come prevenzione degli attacchi cardiaci e un mix descritto come capace di eliminare i calcoli renali in tre giorni. Secondo la ricerca di Maldita.es, uno degli integratori sponsorizzati ha registrato 70.000 bottiglie vendute nel solo mese di giugno.

Maldita.es osserva che entrambe le piattaforme traggono un beneficio economico diretto dallo schema, dove Meta incassa gli abbonamenti a Meta Verified mentre Amazon guadagna sulle vendite e paga le commissioni solo dopo che la transazione è completata. Qui arriva un precedente regolatorio, quando nel 2025 la Commissione europea ha multato X di 120 milioni di euro per violazione del Digital Services Act, e una delle tre infrazioni contestate riguardava esattamente il design ingannevole della spunta blu.

Nota: nella copertina, il volto AI dell’account “Aisha Williams” (wellness.aisha) individuato da Maldita.es