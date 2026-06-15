«Dovete cacciarlo», salta il primo Ct al Mondiale: via Lamouchi dalla Tunisia. La rivolta ancora in campo e la rissa: perché è stato licenziato

Le urla dei giocatori mentre l'allenatore era ancora a bordocampo. La rabbia per la sconfitta umiliante contro la Svezia e il vertice in hotel: cosa è successo al primo ct cacciato a torneo in corso e chi prenderà il suo posto

I dirigenti della federcalcio tunisina, così come i giocatori, avevano chiesto l’esonero di Sabri Lamouchi prima ancora del fischio finale, con la squadra già sotto di quattro reti contro la Svezia. Il 5-1 incassato all’esordio mondiale, firmato da Gyokeres e Isak, è costato la panchina al ct, ex centrocampista di Parma, Inter e Genoa, che lascia con un bilancio di 5 partite, una vittoria, un pareggio, tre sconfitte e undici gol subiti a fronte di due segnati. Il cambio in panchina arriva alla vigilia del secondo match del gruppo F, in programma domenica 21 giugno contro il Giappone. La notizia è stata anticipata dall’emittente tunisina Mosaique FM.

Cosa è successo dopo la batosta contro la Svezia

A ricostruire la giornata è Ahmed Adala, inviato speciale di Mosaique FM in Messico, che si collega con l’emittente indossando una maglia con “Ciao”, la mascotte di Italia ’90. Secondo il suo racconto, lo sconforto per il risultato ha spinto i membri dell’ufficio federale al seguito della spedizione ad abbandonare lo stadio prima dei giocatori e dello staff tecnico, rientrando direttamente in hotel. Alcuni di loro, riferisce l’inviato, avevano già chiesto a voce alta l’allontanamento del tecnico mentre Lamouchi era ancora a bordocampo, con la partita non ancora finita. La decisione ufficiale è arrivata poco dopo, frutto di una linea condivisa fra chi si trovava in Messico e chi seguiva la spedizione dalla Tunisia.

Il vertice in hotel e la rissa con un tifoso

In albergo è scattata la riunione d’urgenza. Dopo essersi confrontati con i colleghi rimasti in patria, i dirigenti federali presenti a Monterrey hanno deciso all’unanimità di chiudere il rapporto con il tecnico. Nello stesso ritiro, racconta Eurosport, si sarebbero registrati anche degli scontri subito dopo il triplice fischio e una volta rientrati in albergo, con un testimone che parla di una rissa scoppiata fra un tifoso e il figlio di Lamouchi, il cui ruolo nell’episodio non è ancora chiaro. Resta da capire chi raccoglierà l’eredità: il principale candidato, secondo Mosaique FM, è Mondher Kebaier, già a Monterrey con la delegazione in qualità di direttore tecnico della federazione, mentre Anis Boujelbane è frenato dal mancato visto d’ingresso in Messico e il vice attuale Wahbi Khazri, ex Sunderland, non ha i patentini necessari per guidare la nazionale.