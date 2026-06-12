Infantino ironizza: «Forse in un Mondiale a 64 squadre l’Italia riuscirebbe a qualificarsi»

Il presidente della Fifa ha parlato di un possibile allargamento del torneo ai microfoni di una tv brasiliana

«Godiamoci questa prima Coppa con 48 nazionali. Forse l’Italia si qualificherebbe con 64 selezioni... Potrei allargare a 208 per vedere se riuscirebbe a qualificarsi…». Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sparge sale sulla ferita azzurra e ironizza, ai microfoni di Cazè Tv, sull’assenza dell’Italia ai Mondiali.

INFANTINO CAGOU DE LEVE NA CABEÇA DA ITÁLIA na CazéTV



Vamos ver como essa COPA COM 48 SELEÇÕES vai ser. É claro que é um ACONTECIMENTO MUITO GRANDE. Já discutimos 64 seleções, mais envolvimento do mundo inteiro. Talvez a Itália se classifique com 64, quem sabe 208 pra garantir? pic.twitter.com/afwr9pSz8l — Marcello Cap ⓟ (@marcellorg) June 11, 2026

Intervistato da un giornalista della tv brasiliana, Infantino ha parlato di un ulteriormente allargamento del numero di partecipanti al Mondiale. «Prima dobbiamo vedere come andrà questo Mondiale a 48 squadre, è già un evento molto importante – ha spiegato – Abbiamo discusso di una Coppa del Mondo a 64 squadre, con una maggiore partecipazione da tutto il mondo. Se n’è già parlato nel Consiglio Fifa, ma sfrutteremo al meglio questa edizione a 48».

In Italia, intanto oggi in molti ripensano all’occasione sfumata: la nazionale di Rino Gattuso avrebbe dovuto debuttare proprio oggi, 12 giugno, se si fosse qualificata vincendo contro la Bosnia, che debutta in Canada alle 21 di questa sera contro la terza nazionale che gioca in casa, dopo Messico e Stati Uniti.