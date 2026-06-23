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Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: «Io e Donald Trump consegneremo insieme il trofeo nella finale»

23 Giugno 2026 - 21:46 Cecilia Dardana
gianni infantino mondiali 2026
gianni infantino mondiali 2026
Il presidente della Fifa conferma la presenza del tycoon sul podio nell'atto conclusivo del torneo. Il precedente dello scorso anno al MetLife Stadium tra Chelsea e Psg, quando il presidente americano fu fischiato dal pubblico
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Donald Trump salirà sul palco della finalissima dei Mondiali 2026 per consegnare la coppa alla squadra che si incoronerà campione del mondo. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva statunitense Fox. Trump aveva partecipato lo scorso anno alla finale della coppa del mondo dei club fra Chelsea e Paris Saint-Germain al MetLife Stadium e fu fischiato quando salì sul palco. 

Il piano della Fifa per la finalissima

Nessun dubbio sul protocollo della cerimonia di chiusura del torneo. Infantino ha confermato che il leader della Casa Bianca giocherà un ruolo di primissimo piano nel momento clou della manifestazione. «Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore», ha dichiarato il numero uno del calcio mondiale a New York. A chi esplicitamente gli domandava se avrebbero effettuato la premiazione fianco a fianco sul podio, Infantino ha risposto blindando la decisione con un secco: «Certo».

Il precedente

La presenza di Donald Trump sul palcoscenico dei grandi eventi calcistici organizzati dalla Fifa sul suolo americano non è una novità assoluta, e in passato ha già registrato momenti di forte tensione con i tifosi. Lo scorso anno, infatti, il presidente statunitense aveva preso parte alla finale della Coppa del Mondo per club che aveva visto sfidarsi gli inglesi del Chelsea e i francesi del Paris Saint-Germain. In quell’occasione, teatro dell’evento fu proprio il MetLife Stadium di East Rutherford (lo stesso impianto designato per la finale mondiale). Quando Trump salì sul palco per dare il via alle premiazioni, una parte consistente del pubblico presente sugli spalti lo accolse con una sonora bordata di fischi.

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