Mondiali, Ostigard assiste alla nascita del figlio in diretta su FaceTime – Il video

Il calciatore norvegese ha festeggiato con i compagni di squadra in hotel

Tra una partita e l’altra dei Mondiali 2026, per Leo Ostigard è arrivato un momento ancora più importante. Il difensore della Norvegia e del Genoa è diventato padre del suo primo figlio mentre si trovava negli Stati Uniti con la nazionale e ha assistito al parto della compagna Aurora Eidmann attraverso una videochiamata.

La nascita è avvenuta venerdì 19 giugno. Ostigard, che pochi giorni prima aveva segnato nella vittoria per 4-1 contro l’Iraq, ha seguito il parto a distanza tramite FaceTime, senza lasciare il ritiro della nazionale norvegese. La notizia è stata confermata dalla federazione calcistica norvegese.

Il calciatore ha definito la nascita del figlio «la più grande esperienza» della sua vita.

Dopo la nascita, i compagni di squadra hanno festeggiato la notizia raggiungendolo in hotel, come si vede in questo video.