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Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo riscrive la storia: è il primo calciatore a segnare in sei edizioni diverse

23 Giugno 2026 - 22:14 Alba Romano
cristianno ronaldo mondiali 2026
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A 41 anni, la stella del Portogallo si sblocca nella sfida contro l'Uzbekistan e centra un record leggendario. In totale sono 10 i gol realizzati nella fase finale della Coppa del Mondo
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Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di smettere di aggiornare il libro dei record del calcio mondiale. A 41 anni, il fuoriclasse portoghese si è sbloccato alla seconda partita del girone dei Mondiali 2026, firmando la rete del vantaggio nel match contro l’Uzbekistan, poi travolto per 5-0 anche grazie a una sua doppietta. Con questa firma d’autore, CR7 entra ufficialmente in una dimensione mai raggiunta da nessun altro atleta prima d’ora, diventando il primo giocatore nella storia del calcio ad aver segnato in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo.

Vent’anni di gol mondiali

Con i gol messi a segno contro la selezione uzbeka, Ronaldo sale a quota 10 reti complessive nelle fasi finali dei Mondiali, portando il suo strabiliante primato totale con la maglia della nazionale lusitana a 144 sigilli. Si tratta di un viaggio planetario iniziato esattamente vent’anni fa, il 17 giugno del 2006, quando l’allora giovane talento firmò il definitivo 2-0 sull’Iran. Da quel momento il fuoriclasse di Funchal non ha più saltato un appuntamento con la storia, andando a segno in Sudafrica nel 2010 nel rotondo 7-0 contro la Corea del Nord e in Brasile nel 2014 contro il Ghana. L’edizione del 2018 in Russia è stata finora la sua più prolifica, inaugurata con la clamorosa tripletta alla Spagna e sigillata dal gol vittoria contro il Marocco, prima di trovare la via della rete anche al debutto in Qatar nel 2022, ancora una volta contro il Ghana. Una striscia leggendaria che ha trovato la sua sesta, storica conferma su i campi del Nord America.

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