Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
SPORTCalcioCristiano RonaldoMondiali 2026Portogallo

Flop Cristiano Ronaldo, il Mondiale inizia in salita: «Così non funziona», pioggia di critiche in Portogallo

18 Giugno 2026 - 16:26 Matteo Revellino
Cristiano Ronaldo debutto Mondiali
Cristiano Ronaldo debutto Mondiali
Le critiche non risparmiano neanche il commissario tecnico, Roberto Martinez. In Portogallo lo accusano di aver avuto paura di togliere dal campo il campione
Google Preferred Site

Dopo la tripletta di Lionel Messi, le doppiette di Kylian Mbappe e Erling Braut Haaland e il gol di Vinicius Jr, il mondo aspettava solo Cristiano Ronaldo. Ma CR7 ha deluso. «Così non funziona», titola addiruttura il quotidiano portohese Record. Dello stesso avviso anche A Bola. Il Mondiale del più forte giocatore della storia portoghese è iniziato forse come peggio non poteva. Una prestazione deludente nel pareggio della sua Nazionale contro la Repubblica Democratica del Congo. In patria non si sono risparmiate le critiche anche all’allenatore del Portogallo, Roberto Martinez, accusato di aver avuto paura di togliere Ronaldo dal campo.

«Non è più lo stesso di prima, è vecchio»

La verità è che Cristiano Ronaldo non fa più paura agli avversari. «Non è più lo stesso di prima», così spiega Mukau, centrocampista congolese del Congo, dopo il pareggio per 1-1. CR7 aveva promesso di stare bene dopo l’amichevole contro la Nigeria giocata una settimana fa, ma i numeri della sua partita d’esordio in questo Mondiale, il sesto, lasciano intendere ben altro. Quasi zero assoluto: nessun tiro, dribbling tentato o fallo subito. Appena 24 palloni toccati in 90 minuti e 19 passaggi, di cui 16 all’indietro. Come rivelato nel post partita, la difesa del Congo non ha neanche cambiato modo di difendere in vista della presenza di Cristiano Ronaldo: «Non abbiamo preparato una gabbia, un piano specifico per Cristiano Ronaldo a dire il vero, ho grande rispetto per uno dei migliori giocatori della storia ma è un po’ più vecchio ora. Quando raggiungi certe età non puoi fare le stesse cose di prima», ha spiegato ancora Mukau.

La prossima partita contro l’Uzbekistan è già decisiva

La critica non risparmia neanche il commissario tecnico, Roberto Martinez. In Portogallo lo accusano di aver avuto paura di togliere dal campo Cristiano Ronaldo. Al fischio finale, Martinez si era giustificato così: «Non ha senso togliere dal campo il migliore marcatore di tutti i tempi quando stai cercando di fare gol». La prossima partita, contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, rischia di essere già decisiva. Il Portogallo è la grande favorita del proprio girone, composto anche dalla Colombia, oltre al Congo. Ma serve un cambio di marcia. Nonostante le critiche, sarà difficile vedere Ronaldo partire dalla panchina. Ma il Portogallo ha bisogno di punti per raggiungere i sedicesimi di finale, fin da subito.

Articoli di SPORT più letti
1.

Argentina, Messi nella storia dei Mondiali con una tripletta all’Algeria – I video

2.

Sinner si allena a Montecarlo, sul braccio del tennista spunta un dispositivo che monitora la glicemia: «Può dare risposte dopo il crollo di Parigi» – Il video

3.

Argentina-Portogallo, inizia il cammino mondiale: Messi e Cristiano Ronaldo possono davvero affrontarsi in finale? Tutti gli incastri possibili

4.

Mondiali, Trump vuole consegnare la coppa ai campioni del mondo: la Fifa pronta a stravolgere il regolamento

5.

«Dovete cacciarlo», salta il primo Ct al Mondiale: via Lamouchi dalla Tunisia. La rivolta ancora in campo e la rissa: perché è stato licenziato

leggi anche
SPORT

Mondiali 2026, le partite del secondo turno da non perdere: dall’Argentina di Messi in cerca di record alla Spagna che deve riscattarsi

Di Matteo Revellino
Fact-checking di un'immagine generata con l'AI di un calciatore iraniano che solleva uno zainetto rosa a fiori davanti a uno stadio gremito con bandiere dell'Iran
FACT-CHECKING

La foto del calciatore iraniano che solleva lo zainetto rosa per Minab allo stadio? È falsa

Di David Puente
trump-infantino-mondiali
SPORT

Mondiali, Trump vuole consegnare la coppa ai campioni del mondo: la Fifa pronta a stravolgere il regolamento

Di Matteo Revellino
leo messi mondilai tripletta
SPORT

Argentina, Messi nella storia dei Mondiali con una tripletta all’Algeria – I video

Di Alba Romano
Messi Cristiano Ronaldo
SPORT

Argentina-Portogallo, inizia il cammino mondiale: Messi e Cristiano Ronaldo possono davvero affrontarsi in finale? Tutti gli incastri possibili

Di Matteo Revellino
Screenshot manipolato che mostra un uomo con le sembianze di Hitler tra i tifosi tedeschi sugli spalti durante Germania-Curacao ai Mondiali 2026, con il punteggio 3-1 visibile nella grafica televisiva
FACT-CHECKING

Quella foto del tifoso tedesco vestito da Hitler che tutti stanno condividendo è stata alterata

Di David Puente