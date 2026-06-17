Argentina, Messi nella storia dei Mondiali con una tripletta all’Algeria – I video

L'argentino diventa il secondo giocatore ad aver segnato 16 reti ai Mondiali. E siamo soltanto all'inizio

Lionel Messi è diventato il primo giocatore a partecipare a sei Mondiali e ha celebrato questo traguardo con una tripletta. Eguagliando il record di gol di tutti i tempi nella Coppa del Mondo, nella partita d’esordio dell’Argentina nel Gruppo J, vinta per 3-0 contro l’Algeria in una giornata storica a Kansas City, Missouri. Il terzo gol di Messi, segnato al 76° minuto con un tiro di sinistro dal limite dell’area, gli ha permesso di raggiungere quota 16 reti ai Mondiali, eguagliando il record dell’icona tedesca Miroslav Klose.

Argentina-Algeria

L’impresa è arrivata dopo che Kylian Mbappé aveva realizzato una doppietta martedì nella partita d’esordio della Francia contro il Senegal, arrivando a quota 14 gol ai Mondiali nella sua giovane carriera e superando il totale di Messi solo per poche ore. Invece di tentare di battere il record di Klose Messi, che compirà 39 anni la prossima settimana, è uscito dal campo all’80° minuto tra gli applausi scroscianti del pubblico nello stadio dei Kansas City Chiefs della NFL.



L’Argentina ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato nella finale dei Mondiali del 2022, quando Messi segnò una doppietta e trasformò un rigore, contribuendo alla vittoria contro la Francia e alla conquista del trofeo. L’Algeria ha chiuso la partita con un leggero vantaggio nel possesso palla, ma non è riuscita a centrare la porta. Luca Zidane, figlio della leggenda francese Zinedine Zidane, ha effettuato tre parate per l’Algeria.

Messi nella storia

La differenza più evidente nella partita è stata Messi, che è andato vicino al gol al quinto minuto con un pallonetto che ha superato Zidane, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Pochi minuti dopo, Fares Chaibi sembrava aver regalato all’Algeria un vantaggio clamoroso con un tiro rasoterra che si è infilato nell’angolino, ma anche in questo caso il gol è stato annullato per fuorigioco. Il primo gol valido è arrivato al 17° minuto. Il compagno di squadra di Messi all’Inter Miami Rodrigo De Paul ha servito un lungo passaggio tra quattro giocatori algerini, trovando l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro libero.

I gol

Messi è corso fino al limite dell’area di rigore prima di scagliare un tiro nell’angolo in alto a destra, una conclusione che Zidane è riuscito solo a sfiorare. Con il gol Messi ha raggiunto Cristiano Ronaldo del Portogallo come unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni della Coppa del Mondo. Poi ha segnato di nuovo al 60° minuto, dopo che Alexis Mac Allister ha tentato un tiro da fuori area che Zidane ha parato con una parata in tuffo: pronto ad avventarsi sulla respinta, ha insaccato la palla nell’angolo destro, mentre Zidane si è lanciato nella direzione sbagliata.

La polemica

E su X c’è anche spazio per una polemica. A causa del fallo del campione argentino al 31° del primo tempo. Per il quale in molti chiedono l’espulsione.