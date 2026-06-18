Mondiali 2026, le partite del secondo turno da non perdere: dall’Argentina di Messi in cerca di record alla Spagna che deve riscattarsi

Promette spettacolo la sfida tra Germania e Costa d'Avorio, sorpresa della prima giornata. Non può più sbagliare l'Olanda contro una Svezia in fiducia dopo la vittoria nello scorso match

Il pareggio della Spagna contro la debuttante Capo Verde, la tripletta da record di Lionel Messi, il Marocco che ferma il Brasile di Carlo Ancelotti e la goleada della Germania contro Curaçao: sono solo alcuni dei risultati della prima fase a gironi del Mondiale. Neanche il tempo di finire un turno che ne inizia immediatamente un altro: questa sera, 18 giugno, alle 18 italiane (le 12 locali) con Cechia-Sudafrica. Per qualcuno è già l’ultima possibilità di qualificazione, altre nazionali invece possono già conquistare il pass per i sedicesimi di finale. Ecco le partite più interessanti del secondo turno.

Girone B: Svizzera-Bosnia Erzegovina, 18 giugno ore 21:00

Più che per il fascino, la partita è da vedere perché in ballo ci sono le sorti di un girone in questo momento equilibratissimo. Dopo la prima giornata Canada, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Qatar si trovano tutte a un punto: il prossimo turno potrebbe già essere decisivo. La Svizzera è alla ricerca del riscatto dopo aver regalato al Qatar il suo primo punto della storia ai Mondiali ed essersi quindi complicata la vita in un gruppo in cui parte da favorita. Dall’altra parte, la Bosnia è uscita abbastanza soddisfatta dalla partita contro il Canada, dopo un secondo tempo in cui i padroni di casa avrebbero potuto segnare più di un singolo gol. Fischio d’inizio al SoFi Stadium di Los Angeles alle 21, le 12 locali.

Girone E: Germania-Costa d’Avorio, 20 giugno ore 22

Dopo il debutto morbido contro Curaçao, arriva il primo vero test per la Germania. A verificare la reale forza della nazionale capitanata da Manuel Neuer ci penserà la Costa d’Avorio, una delle sorprese del primo turno. La nazionale africana ha vinto il match d’esordio contro l’Ecuador in una delle partite più belle e elettrizzanti fin qui al Mondiale: basti pensare che, oltre al gol decisivo, in totale le due squadre hanno colpito tre legni. La Germania è sì una squadra di grande talento, ma potrebbe essere fragile in difesa contro avversari più strutturati e, come la Costa d’Avorio, peperini. In palio c’è anche il primo posto nel girone: chi vince sarà sicuro di ottenere il pass per i sedicesimi come testa di serie. Appuntamento per il 20 giugno alle 22 italiane (le 16 locali) al Bmo Field di Toronto.

Girone F: Olanda-Svezia, 20 giugno ore 19

La più bella sfida tra europee del secondo turno della fase a gironi. L’Olanda non ha margine di errore, dopo aver dilapidato per due volte il vantaggio contro un insidioso Giappone. La squadra allenata dalla leggenda Ronald Koeman non ha convinto nella prima giornata del Mondiale, raccogliendo soltanto un punto e andando anche contro i principi offensivi del leggendario calcio olandese. Contro si troverà una Svezia galvanizzata dopo la larga vittoria contro la Tunisia: con un punto sarebbe praticamente sicura di passare almeno come una delle otto migliori terze. Il girone F è sicuramente uno dei più incerti, con tre squadre che si giocano la qualificazione. Il fischio d’inizio sarà il 20 giugno alle 19 italiane (le 12 locali) al Nrg Stadium di Houston.

Girone H: Spagna-Arabia Saudita, 21 giugno ore 18

Qui l’attesa è per la reazione della Spagna, uscita con un misero punto dalla sfida contro Capo Verde. Anche l’Arabia Saudita ha pareggiato all’esordio contro l’Uruguay: la situazione è quindi di quattro squadre a un solo punto. Ma tutti aspettano una grande prestazione delle Furie Rosse, la favorita alla vittoria finale per i bookmakers. Magari con Lamine Yamal finalmente buttato in campo dall’inizio. La partita sarà il 21 giugno alle 18 italiane (12 locali), all’Atlanta Stadium.

Girone J: Argentina-Austria, 22 giugno ore 19

Lionel Messi non vuole fermarsi. Con la tripletta all’esordio contro l’Algeria, l’ex Barcellona è diventato il migliore marcatore nella storia dei Mondiali con 16 reti: record condiviso con il tedesco Miroslav Klose. Contro l’Austria può verificarsi il definitivo sorpasso. In palio c’è anche il primo posto nel girone J, vista la vittoria della nazionale austriaca contro la Giordania nel turno precedente. La favorita è chiaramente l’Argentina campione del mondo in carica, anche per lo stato di grazia di Messi. Fischio d’inizio il 22 giugno alle 19 italiane al Dallas Stadium di Arlington (le 12 locali).

Girone I: Norvegia-Senegal, 23 giugno ore 2

Chi dietro alla Francia? La partita tra Norvegia e Senegal servirà proprio per rispondere a questa domanda. Nessuno, per ora, sembra essere in grado di battere la nazionale di Kylian Mbappé, che viaggia verso il primato nel girone I. La Norvegia parte forte della larga vittoria contro l’Iraq (4-1), anche se soffrendo per un pezzo della gara. I gol dell’esordiente Haaland possono trascinare la nazionale europea verso il secondo posto, ma occhio al Senegal. Nel primo tempo la selezione africana ha dato del filo da torcere alla Francia, ma si è dovuta arrendere nel secondo tempo. Si prospetta un match equilibrato e pieno di emozioni: se il Senegal dovesse perdere potrebbe essere nei guai per il discorso qualificazione.