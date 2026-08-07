Chiara Pellacani, l’emozionante servizio del padre giornalista al Tg La7 dopo i 5 ori: «È il pezzo più difficile della mia carriera» – Il video

Il servizio di Francesco Pellacani al telegiornale per l'impresa della figlia. La tuffatrice: «Questo video mi ha emozionato più di tutte le medaglie»

«Cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Neanche noi, quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini, con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet». Si apre così il toccante servizio di Francesco Pellacani, giornalista del Tg La7 e padre della tuffatrice azzurra, dedicato alla storica impresa della figlia agli Europei di Parigi, dove ha conquistato cinque medaglie d’oro.

«È il pezzo più difficile della mia carriera»

«Sono passati vent’anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo con il più ampio palcoscenico europeo. Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l’entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci. Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie», prosegue Pellacani, prima di lasciare spazio al racconto della straordinaria impresa della figlia.

La reazione della campionessa e figlia

Nel servizio, il giornalista ripercorre lo storico en plein dell’azzurra, capace di conquistare cinque titoli europei: nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal trampolino da 1 metro, nel trampolino individuale da 3 metri e, infine, nella gara di sincro femminile dal trampolino da 3 metri. Un risultato senza precedenti per una tuffatrice italiana. Il video ha emozionato profondamente anche la stessa Chiara Pellacani, che lo ha commentato con poche ma significative parole: «Mi ha emozionato più questo video che tutte le medaglie vinte».

Chiara Pellacani, il racconto del padre al Tg La7 dopo i 5 ori agli Europei https://t.co/An8PAII9xL pic.twitter.com/bR08DOIbQb — Tg La7 (@TgLa7) August 6, 2026

Foto copertina: ANSA/TELENEWS | Nella foto Chiara Pellacani vincitrice di cinque ori, 7 Agosto 2026