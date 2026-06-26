Antenna Group e DAZN lanciano un Tg: il primo test per i greci dopo l’acquisto di Repubblica. Quando parte il progetto e chi ci sarà

Le due aziende avevano già provato a collaborare in occasione del Mondiale per Club dello scorso anno trasmesso in Grecia. Ora il primo test in Italia di un prodotto in teoria nuovo per gli editori freschi dell'acquisto del Gruppo Gedi

Una sorta di telegiornale costruito su misura per chi guarda lo sport in streaming. È il progetto che Antenna Group, il gruppo media greco della famiglia Kyriakou che a marzo ha rilevato GEDI, e DAZN stanno per lanciare sulla piattaforma italiana. Il debutto è fissato per il 28 giugno 2026, in coincidenza con la fase finale della Coppa del Mondo FIFA. Il format sarà un programma di informazione quotidiano pensato per riempire i tempi morti tra una diretta e l’altra.

Chi ci sarà nella redazione del Tg di DAZN

Non si fanno ancora nomi su chi dirigerà la nuova redazione. Nè su chi ne farà parte. Come risulta a Open, non dovrebbe esserci alcuni dipendente del Gruppo Gedi a contribuire al progetto. Nè ci sarebbero nomi noti o di particolare esperienza nella piccola compagine a cui è stata affidata l’iniziativa. L’idea sarebbe di garantire un approccio fresco e leggero affidandosi per lo più a professionisti e creator giovani, ma con significative esperienze tra social e produzione video.

La strategia dopo l’acquisto di Repubblica

Nel comunicato congiunto le due aziende presentano l’operazione come una scelta che «riflette la visione strategica di lungo periodo di Antenna Group per l’Italia: costruire una piattaforma media capace di crescere nel tempo, innovativa e affidabile», pienamente coerente con l’acquisizione di Gedi e con «una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza di Antenna nel Paese attraverso investimenti costanti e mirati nel giornalismo indipendente, nell’innovazione digitale e nella crescita delle audience».

Come funziona la partnership tra Antenna e DAZN

Nella nota si specifica che si tratta del primo format informativo italiano disegnato fin dall’origine per un pubblico streaming-first, con scelte editoriali tarate sui dati di audience della piattaforma. Il palinsesto prevede una panoramica sulle principali notizie italiane e internazionali, più aggiornamenti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della tecnologia, distribuiti attraverso pillole informative e approfondimenti pensati per la fruizione mobile. L’intesa nasce dalla collaborazione già rodata in occasione del Mondiale per club 2025, quando le due aziende avevano trasmesso insieme in Grecia tutte le 63 partite del torneo. Antenna porta in dote quarant’anni di attività, 37 canali tra free-to-air e pay-TV, due piattaforme di streaming in Europa, Nord America e Australia e un bacino che supera i 500 milioni di persone; DAZN mette a disposizione la propria infrastruttura tecnologica, oltre 140.000 eventi sportivi trasmessi ogni anno in più di 200 mercati. La redazione che curerà i contenuti sarà costituita e gestita da Antenna, sotto la supervisione dei senior editor di GEDI Digital.

Le anticipazioni sul nuovo format

I tratti del progetto erano stati delineati a inizio giugno da Andrea Biondi per Il Sole 24 Ore, che parlava di «notizie brevi, ritmo da app, attenzione al pubblico giovane». Il progetto avrebbe per i due soggeti una reciproca utilità: da un lato DAZN avrebbe modo di allungare il tempo di permanenza degli utenti all’interno della propria app. Un modo questo per trasformare la piattaforma, non solo quindi il posto in cui vedere un evento sportivo, spiegava Biondi, ma anche per informarsi su temi extra-sportivi. Per i greci di Antenna invece si tratterebbe del «primo banco di prova italiano». Con un prodotto agile tanto nella struttura quanto nella sua forma finale, il tg su DAZN sotto la direzione greca avrebbe un significato editoriale e aziendale più pesante, in attesa del rilancio delle testate del gruppo Gedi, comprato lo scorso marzo da John Elkann.