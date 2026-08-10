Brad Pitt torna a bere, perché ha ripreso dopo 7 anni da sobrio: «Ho imparato a non esagerare»

Nel 2017 aveva raccontato di non ricordare un solo giorno, da quando aveva lasciato il college, senza aver bevuto, fumato marijuana o fatto uso di «qualcos'altro». Poi il percorso di recupero e sette anni di sobrietà

Dopo sette anni di completa sobrietà, Brad Pitt ha ripreso a bere, ma in modo moderato. Lo ha raccontato in un’intervista a Esquire, spiegando di poter bere «qualche bicchiere» di vino, ma di non poter esagerare. L’attore ha detto di essere diventato «troppo sicuro di sé» un paio di volte, arrivando anche a frequentare un gruppo di sostegno per la dipendenza da alcol.

Il rapporto con l’alcol e la nuova sobrietà

Il ritorno al consumo controllato arriva dopo un lungo periodo di astinenza. Nel 2017 Pitt aveva raccontato a GQ di non ricordare un solo giorno, da quando aveva lasciato il college, senza aver bevuto, fumato marijuana o fatto uso di «qualcos’altro». Aveva anche ammesso che la sua passione per il vino era diventata eccessiva. Nel 2019 aveva poi rivelato al New York Times di aver frequentato per un anno e mezzo un gruppo degli Alcolisti Anonimi. Nel 2020, durante una cerimonia di premiazione, aveva ringraziato pubblicamente Bradley Cooper per averlo aiutato a diventare sobrio e, successivamente, aveva parlato più diffusamente del suo percorso nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard.