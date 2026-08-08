Rita De Crescenzo torna dall’Egitto con una scimmietta, scoppia la polemica: «È mia e resta con me» – Il video

Vestita di rosa e trattata come un neonato: è bufera sull’influencer napoletana dopo aver mostrato sui social la scimmia che, a suo dire, avrebbe comprato durante le vacanze

Nuova bufera social su Rita De Crescenzo, finita di nuovo nel mirino dei social al rientro dalle vacanze in Egitto. A scatenare l’indignazione degli utenti è la comparsa nei suoi video di una piccola scimmia, comprata in Egitto e accudita in casa alla stregua di un neonato. Prima tenuta in braccio, poi immortalata mentre beve il biberon o mangia al tavolo con il marito della tiktoker napoletana. I filmati hanno fatto subito il giro del web, sollevando un’ondata di proteste e forti dubbi sulla regolarità del possesso dell’animale. «Una scimmia non è un souvenir», le fanno notare gli utenti.

La scimmietta vestita di rosa

«Ancora non so se è maschietto o femminuccia. Se è maschio la chiamerò Mimì, se è femmina Sara. Non lo so ancora, me l’hanno data così con la maglietta rosa e il pannolino. Sta sotto sotto a me, è dolcissima», ha raccontato De Crescenzo in un video. Nei filmati, l’animale è vestito di rosa e resta aggrappato a lei.

Bufera sui social

I video sono diventati viralissimi, facendo crescere in poco tempo le richieste di chiarimenti sulla provenienza dell’animale e sulla sua eventuale regolarità. Diversi utenti hanno ricordato che i primati non sono animali domestici e che la possibilità di detenerli dipende dalla specie e dalla normativa applicabile, con eventuali autorizzazioni e obblighi specifici. Al momento, nei contenuti pubblicati sui social, De Crescenzo non ha mostrato documentazione relativa alla provenienza della scimmia o alle condizioni della sua detenzione.

La replica: «L’ho salvata dalla strada»

Di fronte alle critiche, la tiktoker ha risposto con nuovi video. «La scimmia è mia e resta con me», ha detto, respingendo le polemiche. «Ne ho comprate due, una è con me e l’altra a casa di Angelo. Non capisco perché tutto questo accanimento per qualsiasi cosa che faccio. Pensate che l’ho tolta dalla strada, era in uno scatolone. Io me la sono portata a casa, le ho comprato i peluche, il biberon e la tratto come un figlio», ha aggiunto.