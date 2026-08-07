Report e il documentario contro la carne finanziato anche dai vegani
Food for profit era il titolo di un documentario di Giulia Innocenzi per Report realizzato nel 2024. Nei filmati si passavano al setaccio gli allevamenti intensivi di carne. E tra i finanziatori, oltre alle Ong, c’era un imprenditore attivo nel settore. Ne parla oggi Il Giornale e lo conferma la stessa autrice del servizio, precisando che il contributo è stato di 5 mila euro.
Giornalismo d’inchiesta e interesse privato
Lui si chiama Michiel Van Deursen, è membro della giuria dell’European Innovation Council, istituito nell’ambito del programma Ue Horizon Europe con un budget di 10,1 miliardi di euro. Che seleziona i progetti europei attraverso finanziametni alle singole aziende con i soldi dell’Unione Europea. Il Parlamento Europeo è stato proprio la sede della prima del docufilm. Van Deursen è il fondatore della Capital V, azienda di venture capital che finanzia solo startup e aziende vicine a questa filosofia di pensiero. E scriveva: «Ci impegneremo a difendere i diritti degli animali esercitando pressioni sui funzionari governativi e sui responsabili politici affinché creino leggi che proteggano gli animali e promuovano il veganismo».
La risposta di Innocenzi
«È una questione vecchia», dice al quotidiano Innocenzi. Il caso è stato oggetto di due interrogazioni parlamentari. Innocenzi sostiene che «di potenziali conflitti di interessi è pieno il mondo». Il servizio ha raggiunto 2 milioni di telespettatori tra prima puntata e replica.