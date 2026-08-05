Sanremo 27, De Martino comincia a sforbiciare il cast: da Sanremo Giovani solo un artista

La finalissima di Sanremo Giovani andrà in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo

Continua a delinearsi sempre di più il nuovo Festival della Canzone Italiana di Sanremo di Stefano De Martino. Dopo l’annuncio della serata dedicata all’Eurovision Song Contest per scegliere chi rappresenterà in primavera l’Italia nella neonota manifestazione musicale internazionale, oggi si parla di Sanremo Giovani. Nuova regola: solo il vincitore della categoria, designato durante la finalissima del 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, si guadagnerà uno slot tra i big che saranno in gara all’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio. Quindi la gara degli esordienti (che ormai, dato il nuovo mercato musicale fluido non lo sono quasi mai completamente) non avrà più tre promossi ma uno soltanto, cambiamento nel regolamento che la Rai nella nota stampa ufficiale definisce «Una novità destinata a rendere il percorso ancora più competitivo e prestigioso». In realtà tutto torna, De Martino comincia a sforbiciare la lista, decisamente eccessiva, dei big, arrivata addirittura a 30 nelle ultime gestioni di Amadeus e Carlo Conti. Il conduttore e ballerino lo ha detto o comunque lasciato trapelare dal giorno zero che la sua idea era di un festival più snello, si spera: ampiamente più snello.

Il percorso per Sanremo Giovani

La prima fase prevede l’ascolto di tutti i brani iscritti da parte della Commissione Musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti, chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine delle audizioni emergeranno 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso proseguirà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due week end, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre provenienti da Area Sanremo. «Prima della sfida decisiva – si legge ancora nel comunicato diffuso dalla Rai – i sei artisti avranno l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso una speciale attività di promozione editoriale: si esibiranno infatti nel corso di altrettante puntate di un importante appuntamento televisivo di Prime Time su Rai 1, portando la propria musica sulla rete ammiraglia Rai in un contesto di straordinaria visibilità». Dettagli ancora ignoti. Il percorso culminerà il 18 dicembre con la finalissima in diretta di Sanremo Giovani 2026. I sei finalisti si affronteranno davanti alla Commissione Musicale, fino all’individuazione di un solo vincitore che conquisterà il traguardo più prestigioso: l’accesso diretto alla categoria dei Campioni.