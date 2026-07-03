Cosa c’è nei nuovi palinsesti Rai, le novità (poche) e le conferme. Svolta per Salvo Sottile, un programma a Sal Da Vinci e Brumotti: cosa manca

Torna su Rai3 Carlo Lucarelli con il mitico "Blu notte". L'incognita ancora irrisolta su chi prende il posto di Federica Sciarelli. Il nuovo progetto di Alberto Angela. Il giallo di Teo Mammucari a Domenica In. Cosa c'è nei palinsesti Rai 2026/2027

Per la prossima stagione televisiva, la Rai punta all’usato sicuro e di certo a non fare azzardi. Alla presentazione dei palinsesti al Teatro delle Muse di Ancona, sono le conferme a farla da padrone nell’offerta del servizio pubblico. A cominciare dall’immancabile Roberto Benigni, irrinunciabile a ogni stagione di viale Mazzini. Tra le poche novità, quelle portate dall’inevitabile valzer delle conduzioni, aperto per esempio con l’addio di Milo Infante passato a Mediaset. Ci sarebbe poi la casella lasciata vuota da Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, ma in Rai per ora regna la tradizionale cautela e le certezze ancora non mancano: Mara Venier continuerà a condurre Domenica In, ma senza Teo Mammucari. D’altronde è lo stesso direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai Angelo Mellone a confermare l’andazzo: «Quest’anno non presentiamo grandi novità, perché lo abbiamo fatto dal 2023. In tre anni abbiamo lavorato molto su Rai 1, rafforzato i suoi brand storici» e «inserendo novità di rilievo»

Chi sostituirà Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

Resta un nodo irrisolto la successione di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?, uno dei programmi più longevi e amati della tv pubblica, dopo 18 anni al Tg3 e 22 alla conduzione del format. L’amministratore delegato Giampaolo Rossi le ha reso omaggio dal palco: «È doveroso ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli», ha detto, aggiungendo che «ci mancherà, ma confidiamo di continuare con lei con altri progetti», secondo quanto riporta l’ANSA. Alla conduttrice il pubblico del Teatro delle Muse ha tributato un lungo applauso.

Le novità di Rai1: Sanremo 2027, Sal Da Vinci e la prima serata

Il day time di Rai1 non si tocca: confermati “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, “La Volta Buona” di Caterina Balivo e “La Vita in Diretta” di Alberto Matano, insieme a “L’Eredità” di Marco Liorni e Affari Tuoi di Stefano De Martino. In prima serata, Tale e Quale Show di Carlo Conti trasloca al mercoledì, The Voice di Antonella Clerici arriva il venerdì in tre declinazioni (Senior, Kids e Generations) e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci resta al sabato, con una possibile new entry in giuria, Barbara D’Urso. La vera sorpresa porta la firma di Sal Da Vinci, vincitore del Festival 2026: il 20 e il 27 novembre debutterà con un one man show tutto suo, Meravigliosamente, dedicato ai cinquant’anni di carriera. Ovviamente confermato il nome di De Martino alla guida di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio, anticipato il 18 dicembre da Sarà Sanremo in diretta dal Teatro del Casinò.

Rai2 cambia volto: Sottile al posto di Infante, debuttano Brumotti e Inciocchi

La rete che si rinnova di più sembra Rai2. Grande fiducia in Salvo Sottile, che prende in mano Ore 14, anche nella versione serale, al posto di Milo Infante, passato a Mediaset. Debutta pure Roberto Inciocchi con un nuovo talk del mercoledì sera, Patù, dedicato all’attualità politica, economica e sociale. Vittorio Brumotti, ex «giustiziere» di Striscia la notizia, dopo Italia A/R nell’estate di Rai1 guiderà anche Ultima Chiamata dal 21 dicembre, la stessa sera in cui debutta il docureality di Enzo Miccio Il giorno più lungo. Confermati Radio2 Social Club con Ema Stokholma e Luca Barbarossa, I fatti vostri con Flavio Montrucchio e Anna Falchi, BellaMà di Pierluigi Diaco, La porta magica di Andrea Delogu e Belve di Francesca Fagnani.

Rai3, tornano Giammaria e Lucarelli: cosa cambia in prima serata

Su Rai3 rientrano due volti che il Corriere della Sera definisce gli «epurati» della scorsa stagione: Duilio Giammaria riprende Petrolio dopo un anno di stop, mentre Carlo Lucarelli torna dal 19 settembre con Blu Notte, Misteri dimenticati, dedicato a nuovi casi di cronaca nera. Confermati Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano e In Mezz’Ora di Monica Maggioni, con Annalisa Bruchi che prende il posto ad Agorà. La vera new entry è Eleonora Daniele, che condurrà per cinque giovedì in prima serata Le cose che non sai, prima del ritorno di Splendida Cornice di Geppi Cucciari da fine ottobre. Nonostante i tanti e contestati flop consecutivi, resta anche l’ex Iene Antonino Monteleone con Filorosso.

Latin Grammy in Italia e il nuovo canale Italiana: gli annunci di Rossi

Dal palco di Ancona, Giampaolo Rossi ha annunciato due novità editoriali. La prima riguarda il Latin Grammy: «L’Italia è stata nominata per ospitare il Latin Grammy» e «la Rai sarà il broadcaster ufficiale dell’evento». La seconda è il debutto del canale Italiana, pensato per raccontare «l’Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive». Rossi ha poi respinto le voci su un ridimensionamento dell’informazione, rivendicando che le ore dedicate ai programmi d’inchiesta sono salite dalle circa 400 del 2023 alle quasi 700 del 2025, e che l’azienda ha assunto e stabilizzato 127 giornalisti precari.

Cultura ed eventi: da Alberto Angela all’opera, cosa propone la Rai

Alberto Angela sarà protagonista di Lo spettacolo della conoscenza dal Colosseo il 27 settembre e di una nuova tappa di Una notte a…, oltre al ritorno di Ulisse, Il piacere della scoperta. Rai Cultura punta su Sapiens, Un solo pianeta con Mario Tozzi, dal 31 ottobre, e su La città ideale di Massimiliano Ossini dal 26 dicembre. Non manca l’opera, con l’apertura della stagione della Scala su Rai1 il 7 dicembre e il Falstaff verdiano dal Teatro dell’Opera di Roma, mentre Rai5 celebra il bicentenario della morte di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.