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Salvini vuole Barbara d’Urso in Rai (ma c’è il veto di Mediaset)

02 Luglio 2026 - 07:15 Alba Romano
matteo salvini barbara d'urso rai
matteo salvini barbara d'urso rai
La polemica su Monteleone e la ricerca di un conduttore per Chi l'ha visto?
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In Rai c’è una battaglia sotterranea su Barbara d’Urso. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, vorrebbe lei per sostituire Selvaggia Lucarelli, nel frattempo finita a Mediaset. Matteo Salvini spinge per dare una chance a d’Urso. Ma a Mediaset, scrive oggi La Stampa, c’è chi ha il potere di veto. E il Capitano ha già mollato Massimo Giletti.

La polemica su Monteleone

Intanto c’è maretta su Antonio Monteleone: «A testimoniare quanto l’identità di Rai 3 sia clamorosamente inappropriata è la scelta oggi ufficializzata in Cda, di affidare ad Antonino Monteleone, attualmente conduttore di Filorosso estivo, ben 9 prime serate del martedì, in autunno, nello spazio che era occupato da Far West. Con questo suo comportamento, la Rai conferma di non tentare neppure di riprendersi il suo pubblico storico e premia un giornalista che adotta sui social toni incompatibili con il servizio pubblico. Al tempo stesso preferisce astenersi da una piena copertura legale per Sigfrido Ranucci che dovrà affrontare una vertenza per affermazioni strettamente legate al suo lavoro d’inchiesta per Report», hanno scritto i consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.

Chi l’ha visto?

Rimane anche il problema di Chi l’ha visto? Dopo l’addio di Federica Sciarelli. Il nome più spendibile resta quello di Francesca Fagnani. Ma la dirigenza Rai non vorrebbe distrarla da Belve per un altro impegno totalizzante. Un nome in grande ascesa che aveva fatto capolino anche per il programma di Sciarelli, è quello di Giulia Di Stefano, molto apprezzata dal capogruppo in Vigilanza Rai di FdI Francesco Filini.

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