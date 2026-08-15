Ultime notizie Caldo recordCisgiordaniaImmigrazioneSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOCinemaLivornoMassimo BoldiSanitàToscana

Massimo Boldi ricoverato, la caduta sul marciapiede a Forte dei marmi e il colpo alla testa

15 Agosto 2026 - 09:29 Giulia Norvegno
Massimo Boldi
Massimo Boldi
Ancora non è chiaro se l'attore abbia avuto un malore prima di cadere. Il crollo mentre passeggiava con alcuni amici e i controlli in ospedale
Google Preferred Site

Massimo Boldi è ricoverato in ospedale dopo essere caduto rovinosamente nel centro di Forte dei Marmi. L’attore stava passeggiando con alcuni amici alle 17 circa del 14 agosto quando, racconta Il Tirreno, davanti al caffé Principe è stato visto crollare a terra. Non è ancora chiaro se l’attore sia stato vittima di un malore. Nella caduta Boldi ha comunque battuta la testa sul marciapiede.

Soccorsi e trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti prima il personale del locale, poi il 118, allertato dagli amici che erano con lui. I sanitari, una volta arrivati, hanno optato per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Vista la dinamica della caduta e il colpo alla testa, è scattato poi il trasferimento verso l’ospedale di Livorno, dove l’attore si trova tuttora. A Livorno, Boldi sarà sottoposto agli esami del caso per escludere conseguenze legate al trauma cranico.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Angela Signorini e quegli anni passati con Guccini: «Ci siamo voluti bene anche nella separazione. Era la vita quotidiana ad essere pesante, con lui»

2.

Selvaggia Lucarelli: «Su Sigfrido Ranucci ho sempre avuto molte riserve. Umane e professionali»

3.

Maneskin, Victoria in tribunale per farsi pagare lo spot Tim. Damiano finisce in rosso, ma si salva con i maxi-contratti 2026

4.

«Le scimmie non sono un giocattolo», arriva la denuncia contro Rita De Crescenzo per il cucciolo portato via dall’Egitto

5.

Vinicio Marchioni e la malattia: «Ho avuto un cancro alle ossa, ora è in remissione»

leggi anche
massimo-boldi-tedoforo-rimosso-lista
SPORT

«Il mio sport preferito? La f**a». Massimo Boldi licenziato da tedoforo di Milano-Cortina: «Incompatibile coi nostri valori»

Di Alba Romano
massimo boldi
CULTURA & SPETTACOLO

Gli 80 anni di Massimo Boldi: «L’amore? Basta. Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»

Di Alba Romano
massimo boldi
CULTURA & SPETTACOLO

Massimo Boldi, le donne e gli amici: «Teocoli era prepotente, credeva di essere migliore di Celentano»

Di Gabriele Fazio
Giorgia Meloni e Massimo Boldi
CULTURA & SPETTACOLO

Massimo Boldi e quelle chat con Meloni sul suo aspetto fisico: «Come donna mi è sempre piaciuta. Io in Rai? Non ho bisogno di lei»

Di Giovanni Ruggiero
massimo boldi
CULTURA & SPETTACOLO

«Stai cambiando il Paese in meglio, sempre dalla tua parte»: gli auguri di Ferragosto di Massimo Boldi a Meloni (e la valanga di commenti negativi)

Di Redazione
massimo boldi
POLITICA

Meloni difende Boldi dopo le polemiche per gli auguri di Ferragosto: «Solidarietà per insulti e offese gratuite»

Di Redazione
massimo boldi
CULTURA & SPETTACOLO

Massimo Boldi: «Uno dei miei amori mi ha tradito con il mio migliore amico. Vorrei fare ancora cinema»

Di Redazione
ATTUALITÀ

Da Boldi a Lundini, da Pio e Amedeo a Jimmy Fallon: Papa Francesco chiama in Vaticano oltre 100 comici

Di Massimo Ferraro
CULTURA & SPETTACOLO

La disavventura di Massimo Boldi a Milano: l’auto si incastra sui binari del tram, i passanti si fermano per spingerla – Il video

Di Redazione