Massimo Boldi ricoverato, la caduta sul marciapiede a Forte dei marmi e il colpo alla testa

Ancora non è chiaro se l'attore abbia avuto un malore prima di cadere. Il crollo mentre passeggiava con alcuni amici e i controlli in ospedale

Massimo Boldi è ricoverato in ospedale dopo essere caduto rovinosamente nel centro di Forte dei Marmi. L’attore stava passeggiando con alcuni amici alle 17 circa del 14 agosto quando, racconta Il Tirreno, davanti al caffé Principe è stato visto crollare a terra. Non è ancora chiaro se l’attore sia stato vittima di un malore. Nella caduta Boldi ha comunque battuta la testa sul marciapiede.

Soccorsi e trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti prima il personale del locale, poi il 118, allertato dagli amici che erano con lui. I sanitari, una volta arrivati, hanno optato per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Vista la dinamica della caduta e il colpo alla testa, è scattato poi il trasferimento verso l’ospedale di Livorno, dove l’attore si trova tuttora. A Livorno, Boldi sarà sottoposto agli esami del caso per escludere conseguenze legate al trauma cranico.