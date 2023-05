La disavventura di Massimo Boldi a Milano: l’auto si incastra sui binari del tram, i passanti si fermano per spingerla – Il video

Piccola disavventura per Massimo Boldi che è rimasto bloccato nel fango tra i binari del tram con la sua auto. L’attore stava transitando in zona Porta Venezia, in viale Regina Giovanna a pochi metri da corso Buenos Aires, quando è finito nella corsia riservata ai soli tram. Una disattenzione che poteva costargli cara: in quel tratto infatti l’asfalto ha lasciato il posto alla terra, che a causa delle forti piogge degli ultimi giorni si è trasformata in fango. La macchina non era in grado di ripartire così alcuni passanti che hanno notato la scena si sono fermati e hanno iniziato a spingere l’auto, finché non l’hanno liberata dai binari.

