Sanremo 2025 Chiara canta la sua canzone (scartata) “Valore”. Rivolta sui social: «Carlo Conti è sordo?» – Il video

L'artista si è esibita presentando il brano a Binario2. E in rete c'è chi si complimenta con lei e critica l'esclusione fatta

«Ora io non so come saranno i brani in gara a Sanremo, ma questo di Chiara Galiazzo, che è stato scartato, lo trovo davvero bello. Per me lei è una delle voci più interessanti nel panorama musicale italiano ma ahimè non ha il successo che merita», scrive Ila su X. E non è l’unica a pensarla in questo modo. L’artista, ospite a Binario 2, programma mattutino Rai, ha cantato il brano scartato per il Festival di Sanremo 2025. «Hanno escluso questo pezzo meraviglioso da Sanremo per lasciare spazio a gente con un nome capace di attirare più ascolti: è davvero la fine dell’arte», commenta un utente sul canale Youtube della Rai. E infine, su X, c’è chi scrive: «Son tempi così… In cui vogliono farci credere che Tony Effe abbia presentato una canzone più bella di questa».

“Non basta avere una bella voce, servono anche belle canzoni”



Chiara Galiazzo canta in anteprima a #Binario2 il suo nuovo pezzo “Valore”, scartato a Sanremo.

Ed è di gran lunga migliore di certe canzoni ascoltate negli ultimi anni, con l’orchestra sarebbe stupenda#Sanremo2025 https://t.co/bTv7GF1xGv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 10, 2024

Lo scorso primo dicembre, quando Carlo Conti ha svelato il cast dell’edizione, Chiara Galiazzo pubblicò un video in cui esprimeva la sua amarezza: «Allora ragazzi sono stata segata anche quest’anno ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima». Tra i tanti commenti sul profilo Instagram di Rai2 ne spicca uno contro il neo conduttore: «Carlo Conti è sordo,come si fa a scartare una meraviglia del genere???».