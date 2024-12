Altro che Erasmus: Damiano David (dei Maneskin) annuncia il suo tour mondiale da solista – Il video

La nuova avventura presentata su Instagram ai fan: «Non vedo l'ora di vedervi in giro per il mondo»

Damiano David, il frontman della band rock italiana Maneskin, non si ferma più. E quella criptica frase pronunciata da Fabio Fazio, ovvero «coi Maneskin amici come prima, è un Erasmus» rischia di trasformarsi in qualcosa di più grosso. Il cantante, come prevedibile dopo il lancio del suo singolo Born With a Broken Heart ha annunciato il suo tour mondiale da solista. «Non vedo l’ora di vedervi in giro per il mondo. Le prevendite iniziano questo mercoledì 11 dicembre su damianodavidofficial.com. La vendita generale è lunedì 16 dicembre», annuncia l’artista su Instagram. Molte le date statunitensi. Il cantante è atteso invece in Italia a Milano il 7 ottobre e a Roma l’11 ottobre 2025.