Gabry Ponte porta «Tutta l’Italia» in finale all’Eurovision, c’è anche Tommy Cash: quali sono i primi 10 Paesi qualificati

Il dj porta San Marino in finale con il suo brano già usato come sigla dell'ultimo Festival di Sanremo. Con lui anche l'artista estone

Ci sarà anche Gabry Ponte per San Marino alla finale dell’Eurovision 2025. Era dal 2021 che il Paese del Titano non si qualificava per la fase conclusiva della gara. Ci sarà quindi il brano Tutta l’Italia nella finale di Basilea di sabato 17 maggio. Passa il turno anche Tommy Cash per l’Estonia. Il suo Espresso macchiato punta così dritto alla vittoria dell’edizione svizzera. In finale ci sarà anche Lucio Corsi che, già qualificato da regolamento, si è esibito con Volevo essere un duro nella prima semifinale.

I primi 10 Paesi qualificati per la finale dell’Eurovision

Norvegia – Kyle Alessandro: Lighter

Albania – Shkodra Elektronike: Zjerm

Svezia – KAJ: Bara bada bastu

Islanda – Væb: Róa

Paesi Bassi – Claude: C’est la vie

Polonia – Justyna Steczkowska: Gaja

San Marino – Gabry Ponte: Tutta l’Italia

Estonia – Tommy Cash: Espresso macchiato

Portogallo – Napa: Deslocado

Ucraina – Ziferblat: Bird of Pray

Lo speciale Eurovision 2025