Eurovision 2025, serate, presentatori e regolamento: tutto quello che c’è da sapere

Occhi puntati sul palco dell'arena St. Jakobshalle di Basilea, dove già nella prima semifinale si esibiranno Lucio Corsi per l'Italia e Gabry Ponte per San Marino. La finalissima sabato 17 maggio

Tutto pronto per la sessantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest. Martedì 13 maggio, dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, prende il via una delle competizioni musicali internazionali più seguite al mondo, organizzata ogni anno dall’European Broadcasting Union (EBU), un’associazione di emittenti radiotelevisive. Con la vittoria di Nemo nel 2024 con il brano The Code, la Svizzera torna quindi a ospitare il concorso, dopo 36 anni dall’ultima volta. Non a caso lo slogan di quest’anno – accanto allo storico «United by music» – è «Welcome home», a sottolineare il ritorno dell’evento alle sue origini: proprio in Svizzera, infatti, si tenne la primissima edizione nel 1956. Vediamo allora come si svolgeranno le serate e chi sono i presentatori.

Quando sono le semifinali e la finale dell’Eurovision Song Contest 2025

Il sipario sull’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest si alzerà martedì 13 maggio quando andrà in scena la prima semifinale. Giovedì 15 maggio avrà luogo la seconda semifinale e sabato 17 maggio si concluderà l’evento con il Grand Final, che incoronerà il vincitore di questa edizione. Trentasette i Paesi partecipanti, tra cui anche l’Italia, rappresentata quest’anno da Lucio Corsi, con il brano Volevo essere un duro. Il cantautore, nonostante sia arrivato secondo al Festival di Sanremo, ha preso il posto di Olly che ha rinunciato a partecipare alla competizione europea. Ma quest’anno in gara ci sarà anche un altro italiano. Si tratta del dj Gabry Ponte, che con il brano «Tutta l’Italia», sigla della 75esima edizione del Festival di Sanremo, rappresenterà San Marino dopo aver trionfato al San Marino Song Contest.

Alla prima semifinale si esibiranno 15 cantanti, tra cui anche Lucio Corsi e Gabry Ponte; alla seconda, 16. Alla finale potranno partecipare i primi dieci artisti di entrambe le serate, quindi venti in totale. Questi si aggiungeranno ai «Big Five», cioè i Paesi fondatori che contribuiscono maggiormente all’evento e che quindi hanno accesso alla finale di diritto – vale a dire Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna -, e alla Svizzera, il Paese ospitante di questa edizione. In lizza per la coppa quindi ci saranno 26 cantanti. Lucio Corsi ha già accesso alla finale del 17 maggio perché, appunto, l’Italia è tra i «Big Five»; Gabry Ponte, in quanto rappresentante di San Marino, dovrà conquistare la qualificazione.

I presentatori dell’Eurovision Song Contest 2025

A condurre tutte le serate dell’edizione del 2025 ci saranno l’attrice e presentatrice svizzero-statunitense Hazel Brugger e la cantante svizzera Sandra Studer (rappresentante del proprio Paese nell’edizione del 1991), mentre la conduttrice televisiva svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker si unirà come co-presentatrice solo per la finale. Al pubblico italiano racconteranno le tre serate Gabriele Corsi, volto ormai familiare per gli appassionati del contest, affiancato da una new entry d’eccezione: la rapper BigMama, prima artista italiana a commentare la gara. E, a sorpresa, quest’anno ci sarà anche Topo Gigio. «Dato che sono un topolino buono – è il messaggio di Topo Gigio in un video mandato in onda durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse -, ho deciso di essere vicino a Lucio in questa avventura eurovisiva. Sarò in Italia e sarò lo spokeperson, lo spokemouse».

Cosa prevede il regolamento dell’Eurovision

Il regolamento ufficiale dell’Eurovision Song Contest è piuttosto dettagliato. Innanzitutto prevede che si rispetti il criterio di originalità: la canzone deve essere inedita e non pubblicata o commercializzata prima del 1° settembre dell’anno precedente al contest. Non deve superare i tre minuti di lunghezza e non deve contenere riferimenti politici, pubblicità, linguaggio offensivo o discriminatorio. Non ci sono vincoli linguistici, si può cantare in qualsiasi lingua, a patto che si canti dal vivo (strumenti e basi musicali possono essere preregistrati, ma senza voci) e che sul palco non ci siano più di sei persone. Per motivi tecnici e di parità tra i Paesi, nessuno strumento può essere suonato dal vivo sul palco. Infine, gli artisti devono aver compiuto 16 anni entro la data della finale.

Quest’anno, per la prima volta, la European Broacasting Union ha introdotto restrizioni sull’esposizione di bandiere durante l’evento: gli artisti possono esporre solo la bandiera del loro paese. Diverso è per il pubblico, che è libero di mostrare qualsiasi bandiera consentita dalla legge svizzera.

Come funziona il sistema di votazioni dell’Eurovision 2025

Ogni paese partecipante contribuisce con due tipi di voti separati: uno attribuito da una giuria composta da 5 esperti musicali (cantanti, produttori, critici, o altro), l’altro tramite il televoto del pubblico che per l’Italia sarà attivo per la prima semifinale di martedì 13 e per la finale di sabato 17. Gli spettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite app ufficiale (con tanto di video ringraziamento da parte dell’artista preferito), tramite sms e/o telefono al numero che verrà visualizzato sullo schermo (per un massimo di 20 voti per artista), oppure tramite il sito della manifestazione. Valida come sempre la regola aurea della manifestazione: non si può votare per il proprio Paese. Dal 2023 il televoto è aperto anche agli spettatori al di fuori dei Paesi partecipanti. Voti che vengono sommati e trattati come se fossero di un paese in più.

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2025

Si potranno vedere le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 di martedì 13 maggio e giovedì 15 maggio su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, a partire dalle 21. La finale di sabato 17 maggio potrà essere seguita su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Su Rainews.it, la diretta streaming, lo speciale e le foto e i gli highlights video di tutte le serate.