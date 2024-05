La Svizzera trionfa all’Eurovision 2024: la vittoria di Nemo con The Code. Angelina Mango fuori dal podio

La Svizzera ha vinto la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest stravincendo nella finale il voto delle giurie e ottenendo abbastanza punti dal televoto da riuscire a difendere il primo posto. La vittoria è di Nemo, nome d’arte di Nemo Mettler, cantante 25enne non binario, che ha portato in gara The Code. Per gli elvetici si tratta del terzo successo dopo quelli del 1956 e del 1988, e ospiteranno quindi la prossima edizione. Solo 104 voti per Angelina Mango dal televoto, mentre un grande balzo in avanti hanno fatto Israele, che ha ottenuto 323 punti, Ucraina 307, Croazia 337 e Francia 227. Dopo le proteste fuori dall’Arena e dentro il palazzetto durante l’esibizione della cantante israeliana, neanche il momento della lettura del voto è filato via senza piccoli incidenti. I primi fischi si sono fatti sentire quando è stato inquadrato Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, al momento di dare il via all’annuncio del voti delle giurie con il consueto: «Good to go!». E sono proseguiti poi durante i singoli annunci, ogni volta che Israele prendeva delle preferenze e più forti quando la giurata israeliana ha dovuto esprimere quelli del suo Paese. Tra i portavoce poi c’è stata anche qualche defezione, tra i giurati della Finlandia, della Norvegia e dei Paesi Bassi. La Svizzera ha raccolto la maggior parte delle preferenze dei vari Paesi, premiata con 12 punti anche dalla delegazione italiana. La noia di Angelina Mango è comunque sempre stata tra le prime cinque più votate, insieme a Francia, Croazia e Irlanda con le quali si è contesa il podio, finendo poi quarta con 164 punti. Il televoto ha premiato Israele e Ucraina, facendo scivolare la cantante italiana al settimo posto complessivo.

