Eurovision 2024, l’esibizione della cantante Eden Golan per Israele tra i fischi della Malmö Arena – Il video

Era già successo due giorni fa: l’artista 20enne però non si è fatta distrarre dal trambusto del pubblico, che in parte l’ha sostenuta

Dalle strade di Malmö all’Arena dove si esibiscono i cantanti dell’Eurovision Song Contest, la protesta contro la guerra nella Striscia di Gaza e gli appelli al boicottaggio di Israele si tramutano in fischi durante la canzone di Eden Golan, cantante israeliana in gara con la sua Hurricane. Era già successo due giorni fa durante la prima esibizione e da quando è arrivata in Svezia l’atmosfera intorno all’artista è piuttosto tesa. Golan deve farsi scortare da un imponente sistema di sicurezza allestito dagli organizzatori per evitarle problemi durante gli spostamenti. Nella serata finale, l’artista 20enne ha presentato il suo brano tra i fischi del palazzetto, presto raggiunti da urla e applausi di quella parte del pubblico che la sostiene. La contestazione è proseguita anche nel corso dell’esibizione ma Eden Golan non è stata distratta dal trambusto del pubblico e ha concluso con il sorriso, ringraziando tutti.

