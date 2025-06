Gustavo Petro e la gaffe del bacio alla regina di Spagna. Lui si avvicina e lei lo respinge (come da protocollo) – Il video

Il gesto del presidente colombiano durante un incontro ufficiale a Siviglia sta diventando, a suo modo, virale

Pensava di fare una cosa carina ma è stato respinto (o meglio allontanato) per preservare il decoro istituzionale. Piccola gaffe per il presidente della Colombia Gustavo Petro arrivato a Siviglia, in Spagna, domenica, per partecipare alla Quarta Conferenza Internazionale sul Finanziamento dello Sviluppo (FFD4) convocata dalle Nazioni Unite (ONU). Per il vertice è stata organizzata una cena presso il Palazzo Reale dell’Alcázar, dove il re Filippo VI di Spagna e la regina Letizia hanno accolto tutti i partecipanti. Sui social però non è sfuggito il saluto del colombiano ai regnanti. Petro si è avvicinato alla regina per darle un bacio sulla guancia. Lei si è ritratta, facendo un passo indietro. Immagini diventate virali. In Spagna infatti non è consentito baciare la regina consorte o i membri della famiglia reale. Gli altri leader presenti hanno seguito il protocollo, con una semplice stretta di mano e a una distanza ritenuta utile a preservare il momento istituzionale.