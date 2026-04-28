Hormuz, il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La diretta

Trump pronto a respingere il piano iraniano per la tregua. Petrolio in rialzo, Borse contrastate

Nel sessantesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump si prepara a respingere l la proposta dell’Iran sullo Stretto di Hormuz, mentre un superyacht di proprietà di un amico di Vladimir Putin ha superato il blocco americano. Il comando centrale dell’esercito Usa ha fatto sapere che alcune navi iraniani che tentavano di forzarlo sono state intercettate. Intanto i prezzi del petrolio sono in crescita e le Borse sono contrastate.