Crans-Montana, i video inediti del rogo: «Jessica Moretti accende le candele. Poi scappa, spingendo i ragazzi. Da non credere»

Desecretate le immagini provenienti dagli impianti di sicurezza del Locale Le Constellation. Le reazioni dopo la visione da parte dagli avvocati delle vittime della strage di Capodanno: «Va su, sale le scale, si mette in salvo. Senza preoccuparsi degli altri»

Sono stati resi pubblici i video rilevati dagli impianti di sicurezza del Locale Le Constellation, che riprendono lo scoppio e le reazioni nel rogo di Crans-Montana, dove a Capodanno hanno perso la vita 41 persone e ne sono rimaste ferite 100. Li hanno potuti visionare gli avvocati delle parti, sia accusa che difesa. Nelle immagini si vede Jessica Moretti posare le candele sul collo delle bottiglie di Champagne, una a una, e accenderle. Le stesse candele che poi, sfiorando il tetto in schiuma fonoassorbente, hanno creato una trappola di fuoco.

I genitori di Trystan, morto nel rogo: «Avete capito? Fugge mentre i ragazzi non capiscono cosa sta succedendo»

Sarebbe stata lei quindi ad accendere le bottiglie causa dell’incendio. Nei frame seguenti si vede poi Jessica che scappa, camminando tra i corpi dei giovani a terra. Movimenti ripresi dalle 14 telecamere installate dentro il disco-bar. Una dinamica che conferma il racconto di alcuni sopravvissuti. Secondo quanto riporta Il Messaggero Michel e Vinciane, genitori di Trystan, morto nel rogo, non hanno dubbi: «Si vede tutto abbastanza bene: c’è Jessica Moretti che fugge, di corsa, spingendo i giovani ammassati tra lo spazio del dj e il bancone. Va su, sale le scale, si mette in salvo. Senza preoccuparsi degli altri». «Da non credere quello che ci ha raccontato l’avvocato oggi: si vede Jessica Moretti che fugge calpestando i nostri ragazzi. Avete capito? Fugge mentre i ragazzi non capiscono cosa sta succedendo».