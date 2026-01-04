Crans-Montana, salgono a 24 le vittime identificate. Resta il mistero sulle uscite di sicurezza e l’antincendio che non ha funzionato

Nelle ultime ore sono state riconosciute altre 16 persone: chi sono

Sale a 24 il numero delle vittime identificate dall’incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Nelle ultime ore, la polizia ha riconosciuto 16 nuovi corpi, portando il totale delle identificazioni a quota 24 su circa 40 persone morte nell’incendio. Tra le prime vittime italiane confermate ci sono tre giovani: Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, tutti teenager rispettivamente di Bologna, Milano e Genova. I primi due avevano 16 anni, il terzo quasi 17. Poco dopo è stata resa nota anche la morte di Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano. Le nuove identificazioni riguardano quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. Al momento, in Italia risultano ricoverati nove cittadini italiani, tra cui due ragazzine di 15 e 16 anni giunte ieri al Niguarda di Milano. Le loro condizioni sono critiche, sotto stretto monitoraggio.

Indagati i proprietari del locale

Intanto, la Procura del Cantone Vallese ha aperto un’inchiesta e indaga i due proprietari del locale con l’accusa di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni, nel locale era presente una via di fuga, ma alcuni testimoni hanno riferito che l’uscita di sicurezza era ostruita, impedendo l’evacuazione rapida dei presenti. Nei video diffusi sui social e sui giornali si vede anche che, nonostante il fumo e le fiamme, l’impianto antincendio, che si presume dovesse esserci, non ha funzionato. Sospetti anche sui lavori di ristrutturazione e sul materiale non ignifugo del soffitto. Sulla sicurezza il locale aveva un punteggio di 6,5 su 10.

La Svizzera proclama il lutto nazionale

La confederazione elvetica, intanto, ha indetto una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio in ricordo delle vittime dell’incendio. Alle 14 è previsto un minuto di silenzio e le campane delle chiese suoneranno in tutta la Svizzera e una cerimonia ufficiale di commemorazione funebre si terrà nella località del Cantone delle Vallese. Oggi sarà celebrata una messa dal vescovo di Sion Jean-Marie Lovey cui seguirà una marcia silenziosa nelle vie del paese.