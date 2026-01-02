Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Strage di Crans-Montana, i clienti ignari della gravità tra le fiamme e la musica – Il video

02 Gennaio 2026 - 20:03 Ugo Milano
Il filmato diffuso sui social e girato da uno dei testimoni

Quando le fiamme sono esplose nel bar Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera, molti dei presenti non hanno compreso subito la gravità della situazione. Un video girato da uno dei clienti mostra alcuni dei clienti che restano fermi a guardare le fiamme, mentre la musica va avanti. Il bilancio provvisorio è drammatico, almeno 47 persone hanno perso la vita nella notte di Capodanno. Le autorità locali stanno concentrando gli sforzi su due fronti principali, la ricerca di eventuali dispersi e la cura dei feriti.

La strage

Nell’incendio risultano ferite almeno 119 persone di cui 13 italiani e sei dispersi. La polizia e l’autorità giudiziaria elvetica dovranno effettuare i riconoscimenti dei cadaveri attraverso l’esame del Dna. Ancora nessuno è indagato. Le autorità svizzere stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale e le eventuali responsabilità dei titolari, un marito e una moglie originari della Corsica. Secondo alcune testimonianze, l’accesso al bar sarebbe stato consentito anche a ragazzini minorenni, come ha raccontato un giovane sopravvissuto alla tv francese.

