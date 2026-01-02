Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta

Ancora nessun indagato per l'incendio che è costato la vita ad almeno 47 persone durante la notte di Capodanno. E intanto continua l'identificazione di dispersi e feriti. L'aggiornamento della Farnesina sugli italiani coinvolti

Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Ancora nessun indagato da parte delle autorità svizzere, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale Le Costellation. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta». Al momento, ha confermato Tajani, si contano 19 italiani coinvolti, di questi sei sono dispersi.