Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta
Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Ancora nessun indagato da parte delle autorità svizzere, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale Le Costellation. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta». Al momento, ha confermato Tajani, si contano 19 italiani coinvolti, di questi sei sono dispersi.
La Farnesina: 19 italiani coinvolti, 6 dispersi
La Farnesina ha fornito un aggiornamento sul bilancio della strage di Crans-Montana in Svizzera. Sono 19 complessivamente gli italiani coinvolti. Di questi, 3 sono ricoverati al Niguarda di Milano, 10 ospedalizzati (di due non c’è certezza sulle condizioni e l’ospedale, che dovrà venire da parte svizzera), i restanti 6 risultano ancora dispersi.
Ancora nessun indagato nell'inchiesta
Al momento, non ci sono indagati nell’inchiesta degli inquirenti svizzeri sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Ma intanto, alcuni video registrati la notte di Capodanno sembrano suggerire la dinamica dell’incendio. La scintilla sarebbe partita dalle candele sulle bottiglie usate per il brindisi, che sarebbero entrate in contatto con il soffitto, evidentemente non ignifugo. Video e testimonianze mostrano che questo tipo di spettacolo era abituale nel locale.
«80-100 feriti sono in condizioni critiche»
Tra i 115 feriti nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, «80-100 persone sono in condizioni critiche». Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, alla radio francese Rtl, lasciando intendere che il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. «Delle centinaia di persone ricoverate negli ospedali – ha aggiunto – molte non sono state ancora identificate».
Insegnante data per dispersa è tornata a casa
Il suo nome era finito per errore nella lista dei dispersi nella tragedia di Crans-Montana, ma sta bene e già ieri è arrivata a casa. Lisa Pieropan, insegnante 27enne di San Giorgio Bigarello (Mantova), si trovava nella località svizzera per festeggiare l’anno nuovo, ma distante dal luogo del disastro. Ieri mattina la madre non era riuscita a mettersi in contatto con lei e si era rivolta alla Farnesina per chiedere notizie. Così, il nome della donna è finito nell’elenco dei dispersi. Nel tardo pomeriggio, l’insegnante si è messa in contatto con i familiari, rassicurandoli sulle sue condizioni. La madre ha quindi avvertito gli organi di stampa per chiarire l’equivoco.