Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
ESTERIBarGiovaniIncendiInchiesteOmicidi colposiSvizzera

Indagati i proprietari del locale di Crans-Montana, l’inchiesta per omicidio dopo la strage di ragazzi: le accuse alla coppia francese

03 Gennaio 2026 - 16:01 Giovanni Ruggiero
embed
Crans Montana Le Costellation
Crans Montana Le Costellation

È stata aperta un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale Le Costellation di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. «Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza», hanno spiegato la polizia e i pm.

Il locale da rudere a posto alla moda

Jessica e Jacques Moretti hanno rilevato lo stabile nel 2015 investendo un capitale sociale di 20.000 franchi per trasformarlo in società a responsabilità limitata con Jessica come gerente. Quando i Moretti lo rilevarono, il Constellation era un edificio fatiscente che serviva specialità corse: salumi, formaggi e mirto. Impiegarono 100 giorni a ristrutturarlo, trasformandolo progressivamente nel locale di tendenza di Crans-Montana. La svolta è arrivata nel 2023 quando gli impianti della località sono passati a Vail Resorts, colosso del Colorado che ha portato una clientela americana facoltosa. Il locale era diventato punto di riferimento per après-ski e vita notturna, con spazio per 300 persone all’interno e 40 sul terrazzo. 

Il carcere nel passato di Jacques Moretti

Ssecondo Le Parisien, Jacques Moretti aveva avuto problemi con la giustizia francese, finendo anche in carcere. La vicenda risale a circa 20 anni fa, quando l’uomo era stato rinchiuso in un penitenziario in Savoia per truffa, sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. Fonti della polizia citate dal quotidiano parigino sostengono che negli anni Moretti si era liberato dei legami con la criminalità organizzata.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Gli italiani dispersi dopo l’inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti. Giovanni, Riccardo, Chiara e gli altri: chi sono e quanti ancora non si trovano

2.

Nella trappola del disco-bar di Crans-Montana, la titolare ustionata e le uscite bloccate: le prime fiamme davanti ai ragazzi – I video

3.

Emanuele Galeppini, l’addio della federgolf. Il cellulare trovato nel locale della strage a Crans-Montana. Lo zio: «Aspettiamo Dna»

4.

Strage di Crans-Montana, la procura: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi

5.

«Sono la figlia di Donald Trump», la scoperta di Necla Ozmen dalla Turchia: le date che coincidono, l’adozione e il test del Dna

leggi anche
ESTERI

Strage Crans-Montana, arrivata a Milano la 15enne Sofia: «È la più grave. Altri 5 italiani non sono trasportabili». Identificati i primi 4 morti – La diretta

Di Alba Romano
chiara costanzo
ESTERI

Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più»

Di Cecilia Dardana
Esplosione a Crans-Montana
ESTERI

Crans-Montana, l’impianto antincendio, la scala ridotta, le uscite di sicurezza: cosa c’è nell’inchiesta per incendio e omicidio colposi

Di Cecilia Dardana
dispersi crans montana
ATTUALITÀ

Crans-Montana, l’attesa infinita delle famiglie italiane: si cercano i dispersi, la speranza nei feriti non identificati. Chi ancora manca all’appello

Di Cecilia Dardana
paolo campolo
ESTERI

Paolo Campolo, l’eroe che ha salvato i ragazzi dal rogo di Crans-Montana. «Quella chiamata di mia figlia, ho rotto un vetro, mi cadevano addosso» – Il video

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Strage di Crans-Montana, i clienti ignari della gravità tra le fiamme e la musica – Il video

Di Ugo Milano
ESTERI

Crans-Montana, la pagina Instagram che aiuta nelle ricerche per i ragazzi dispersi. «Stiamo cercando di capire in quali ospedali siano»

Di Stefania Carboni
crans montana
ESTERI

Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del locale “Le Constellation”, teatro del rogo di Capodanno

Di Stefania Carboni
strage crans montana
ESTERI

Strage di Crans-Montana, la procura: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi

Di Alba Romano
eliot thelen strage crans montana
ESTERI

«Ho visto cose orribili»: il racconto di Eliot Thelen, giovane calciatore del Pescara sopravvissuto alla strage di Capodanno a Crans-Montana

Di Ugo Milano
umberto marcucci
ESTERI

Crans-Montana, il padre di Manfredi Marcucci: «È vivo, lo stanno operando». La paura per gli amici dispersi: come sta il 16enne

Di Cecilia Dardana
Emanuele Galoppini
ESTERI

Emanuele Galeppini, l’addio della federgolf. Il cellulare trovato nel locale della strage a Crans-Montana. Lo zio: «Aspettiamo Dna»

Di Giulia Norvegno
ATTUALITÀ

Crans-Montana, la scala di legno per uscire, le porte chiuse e l’ipotesi dei pm. Il drammatico racconto del soccorritore – Il video

Di Fosca Bincher
Italiani dispersi a Crans Montana
ESTERI

Gli italiani dispersi dopo l’inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti. Giovanni, Riccardo, Chiara e gli altri: chi sono e quanti ancora non si trovano

Di Giovanni Ruggiero
Incendio Le Costellation
ESTERI

Nella trappola del disco-bar di Crans-Montana, la titolare ustionata e le uscite bloccate: le prime fiamme davanti ai ragazzi – I video

Di Giovanni Ruggiero
Guido Bertolaso
ATTUALITÀ

Crans, due italiani gravissimi dopo l’incendio: «Una 16enne in coma a Zurigo, l’altro a Berna». Altri tre ustionati in arrivo al Niguarda

Di Alba Romano
Crans Montana strage
ESTERI

Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva

Di Giovanni Ruggiero
crans montana cause
ESTERI

Strage di Capodanno a Crans, oltre 40 morti e 115 feriti: «Ci vorranno giorni per identificare i corpi». Tajani: «16 italiani dispersi» – I video

Di Giovanni Ruggiero
crans montana cause
ESTERI

Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

Di Stefania Carboni