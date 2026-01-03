Strage Crans-Montana, identificati i primi 4 morti: sono giovani svizzeri tra i 16 e i 21 anni. In arrivo al Niguarda una ferita italiana – La diretta

Gli aggiornamenti in tempo reale sull'evolversi delle operazioni per il dramma di Capodanno in Svizzera

Proseguono le indagini sulle cause e le circostanze dell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans‑Montana, causando oltre 40 morti e centinaia di feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il rogo sarebbe partito dall’accensione di candele pirotecniche su bottiglie di champagne, che hanno incendiato materiali infiammabili nel soffitto. Le autorità stanno verificando le misure di sicurezza del locale e proseguono le operazioni di rimpatrio dei feriti italiani, mentre le famiglie delle vittime attendono di poter riconoscere i loro cari. La procura intanto ha aperto un’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi.