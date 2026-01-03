Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Strage Crans-Montana, identificati i primi 4 morti: sono giovani svizzeri tra i 16 e i 21 anni. In arrivo al Niguarda una ferita italiana – La diretta

03 Gennaio 2026 - 13:47 Alba Romano
Gli aggiornamenti in tempo reale sull'evolversi delle operazioni per il dramma di Capodanno in Svizzera

Proseguono le indagini sulle cause e le circostanze dell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans‑Montana, causando oltre 40 morti e centinaia di feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il rogo sarebbe partito dall’accensione di candele pirotecniche su bottiglie di champagne, che hanno incendiato materiali infiammabili nel soffitto. Le autorità stanno verificando le misure di sicurezza del locale e proseguono le operazioni di rimpatrio dei feriti italiani, mentre le famiglie delle vittime attendono di poter riconoscere i loro cari. La procura intanto ha aperto un’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi.

03 Gennaio 2026 - 13:00

Tajani: «Non escludiamo che ci siano italiani tra le vittime»

«La polizia svizzera ha già identificato sei cadaveri, ma non sono di cittadini italiani. Oggi ha convocato le famiglie delle persone disperse o ferite per dare ulteriori comunicazioni. Quindi è probabile che già oggi ci sia l’identificazione di altre persone decedute nella tragedia della notte di Capodanno. Nel caso di vittime siamo pronti a organizzare un volo di stato con un C130. Però adesso aspettiamo di avere conferme di eventuali vittime italiane, cosa da non escludere», ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani al Tg2.

03 Gennaio 2026 - 13:30

Il bilancio delle vittime e dei feriti

L’ultimo aggiornamento sulla tragedia di Crans-Montana parla di «121 feriti, di cui 5 non identificati, e 40 deceduti, di cui 4 identificati», come ha reso noto l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, citando le informazioni più recenti fornite dalle autorità svizzere. «Le procedure di identificazione vanno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, l’identificazione di alcune vittime invece richiederà più tempo», ha spiegato Cornado, precisando che alle 17:00 è prevista un’ulteriore informativa per le famiglie.

03 Gennaio 2026 - 00:30

In corso il trasferimento al Niguarda di una ferita italiana

Proseguono le operazioni per il rientro in Italia dell’ottava persona ferita. Si tratta di una donna prelevata dall’ospedale di Losanna e trasferita al Niguarda di Milano. Il trasferimento avviene tramite un elicottero sanitario della Protezione civile della Valle d’Aosta, che gestisce l’intervento in coordinamento con la Centrale remota delle operazioni di soccorso sanitario.

03 Gennaio 2026 - 00:00

Prime vittime identificate

Sono quattro giovani svizzeri le prime vittime identificate dell’incendio del Constellation, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale del Vallese. Si tratta di due ragazze, di 21 e 16 anni, e due ragazzi, di 18 e 16 anni. Le autorità precisano che le salme sono già state riconsegnate alle famiglie.

