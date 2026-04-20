Crans-Montana, oltre al danno la beffa: fatture fino a 67 mila euro alle famiglie dei feriti, ma non una parola sulle cartelle cliniche. Chi deve pagare

Dagli ospedali svizzeri arrivano conti esorbitanti anche per poche ore di ricovero, mentre le cartelle cliniche restano un miraggio. La rabbia dei genitori: «Lo Stato italiano non deve rimetterci un centesimo». L’ambasciatore Cornado vola a Berna per chiedere chiarimenti ufficiali

Non sono bastate le fiamme del Constellation e i mesi di agonia nei reparti grandi ustionati. Per le famiglie dei giovani rimasti coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, l’ennesimo colpo arriva via mail sotto forma di fatture ospedaliere dai costi stratosferici. Come riportato da La Repubblica, i documenti inviati dalle strutture svizzere, in particolare dall’ospedale di Sion, mostrano cifre esorbitanti: si va dai 17 mila euro fino a sfiorare i 67 mila euro per degenze lampo, spesso inferiori alle 15 ore, trascorse nei letti elvetici prima del trasferimento d’urgenza al Niguarda di Milano.

Chi deve pagare

Sebbene le fatture specifichino che i familiari non siano tenuti a saldare il conto, la ricezione di tali documenti ha scatenato un’ondata di indignazione tra chi, da mesi, vede i propri figli lottare contro ustioni devastanti e danni polmonari. Il disappunto è legato soprattutto alla freddezza burocratica di fronte a una tragedia ancora aperta. «Oltre il danno la beffa – commenta Umberto Marcucci, papà di Manfredi – per tutti noi è stato uno shock vedere quella mail, arrivata senza nessun avvertimento, con cifre senza nessuna spiegazione che somigliano più che altro a una tariffa oraria». Per i genitori, il punto non è solo chi materialmente verserà il denaro, ma la garanzia che le autorità svizzere mantengano le promesse fatte all’indomani del disastro: «Per noi, dopo tutto quello che è successo, è essenziale che se ne faccia carico il Cantone vallese e che lo Stato Italiano non ci rimetta nulla».

Il silenzio sulle cartelle cliniche

A rendere la situazione ancora più amara è il silenzio degli ospedali del Vallese sul fronte clinico. Mentre i contabili svizzeri sono stati rapidissimi nel quantificare i costi delle cure, i medici sembrano non avere la stessa fretta nel consegnare le cartelle cliniche necessare a seguire il percorso di riabilitazione dei ragazzi. «Da mesi chiediamo le cartelle cliniche che non abbiamo mai ricevuto – commentano altri – il conto però arriva». Una disparità di trattamento che l’avvocato Domenico Radice, legale di diversi feriti, definisce inaccettabile, sottolineando come l’invio stesso di quelle carte rappresenti una mancanza di sensibilità: «Al di là di chi paga – commenta Radice – l’invio di queste fatture è abbastanza scandaloso, un caso del genere poteva imporre almeno un trattamento diverso. Per le famiglie è abbastanza incommentabile, per loro la misura è colma».

Cosa succede ora

Il caso è ora nelle mani della diplomazia. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha in programma una serie di incontri per ottenere rassicurazioni formali. Dopo le tensioni dei giorni scorsi legate alla scarcerazione su cauzione di Jaques Moretti, ora indagato anche in Italia insieme alla moglie Jessica, il diplomatico vedrà domani l’Ufficio federale di Giustizia a Berna e il 24 aprile il presidente del Cantone Vallese. L’obiettivo è blindare l’impegno assunto inizialmente dalle autorità svizzere, ovvero che ogni singola spesa sanitaria sarebbe stata a carico loro, evitando che il peso economico ricada sulle famiglie o sulle casse del governo italiano. Sebbene per Berna si tratti di una “prassi ricorrente”, per chi ha ancora i figli in un letto d’ospedale è solo un’altra ferita che si riapre.