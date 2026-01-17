Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
Manfredi Marcucci si è svegliato dal coma, il 16enne sopravvissuto a Crans-Montana parla ai genitori: le prime parole sugli amici nel locale

17 Gennaio 2026 - 14:24 Ugo Milano
Il ragazzo è stato trasferito dalla terapia intensiva al centro ustioni del Niguarda di Milano. Le sue condizioni restano delicate, ma in miglioramento

È uscito dal coma ed è stato trasferito dalla terapia intensiva al centro ustioni del Niguarda di Milano, Manfredi Marcucci, il 16enne ferito nella strage di Capodanno a Crans-Montana. L’adolescente si è risvegliato dopo due settimane di sedativi e le sue prime parole hanno portato ai genitori una prima ventata di normalità. «Posso andare in gita con la scuola? E i miei amici dove sono?», ha chiesto il ragazzo.

Chi è Manfredi Marcucci

Studente del liceo Chateaubriand di Roma, Manfredi ricordava infatti che proprio in questi giorni i compagni dei corsi di italiano erano in gita a Milano per visitare i luoghi manzoniani. Avrebbe dovuto esserci anche lui, prima che la tragedia cambiasse tutto. I genitori gli hanno raccontato che i compagni sono davvero arrivati in città e che li hanno incontrati fuori dall’ospedale. Ma tra gli amici del 16enne c’è anche Riccardo Minghetti, uno dei sei giovani italiani morti nell’incendio.

Come sta il ragazzo ricoverato al Niguarda

Anche se in miglioramento, le condizioni del 16enne restano delicate. «Si inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel, ma ancora con un’enorme cautela», ha dichiarato il padre Umberto, che nei giorni scorsi aveva raccontato le lunghe ore trascorse accanto al figlio senza poter comunicare con lui. Manfredi ha ancora molti dolori e continua le cure, con gola e polmoni compromessi, tanto che familiari e parenti devono tuttora indossare la mascherina durante le visite. L’uscita dalla terapia intensiva e il trasferimento al centro ustioni sono però una svolta fondamentale nel percorso di recupero. Il ragazzo ora resterà ricoverato ancora per alcuni giorni, sotto le cure dei medici del Niguarda.

