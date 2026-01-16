La Spezia, le reazioni della politica. Valditara: «Grande dolore di tutto il paese». Salvini: «Presto una legge contro le lame»

«Un caso drammatico, terribile - ha ribadito il ministro dell'Istruzione - che non dovrebbe mai capitare ma purtroppo c'è molta violenza nella società, soprattutto nella fascia giovanile»

La morte dello studente accoltellato in classe a La Spezia «è un grande dolore per tutto il Paese, c’è una grande commozione che sento pervadere tutti gli italiani come era accaduto dopo la tragedia di Crans-Montana». Queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto ai microfoni Rai. «Un caso drammatico, terribile – ha spiegato – che non dovrebbe mai capitare ma purtroppo c’è molta violenza nella società, soprattutto nella fascia giovanile».

«Serve parlare di rispetto, è la parola cardine e la risposta più adeguata a questa violenza»

Valditara ha anticipato che contatterà la famiglia del giovane ucciso e non ha escluso di recarsi a La Spezia, «compatibilmente con gli impegni di governo». Secondo Valditara bisogna parlare di «rispetto, è la parola cardine e la risposta più adeguata a questa violenza, rispetto per la persona, rispetto per le regole. Tantissimi ragazzi hanno scelto il nostro tema sul rispetto alla maturità e noi dobbiamo parlare nelle scuole di questo valore che abbiamo inserito anche nei programmi».

Salvini: «Troppi coltelli, anche tra i giovanissimi. Presto una stretta contro le lame»

«Sconvolgente, doloroso, assurdo. Troppa violenza, troppi coltelli anche tra i giovanissimi. Nel pacchetto sicurezza abbiamo già previsto una stretta contro le ‘lame’, ma oltre alla legge servono prevenzione ed educazione. Una preghiera per la vittima e un abbraccio per i suoi cari». Lo dichiara sui social il vicepremier e ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini.