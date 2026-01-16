Accoltellato a scuola da un altro studente, gravissimo un 18enne a La Spezia

L'aggressione durante una lezione in classe

È ricoverato in gravissime condizioni uno studente di 18 anni ferito con un coltello nella sua scuola a La Spezia. L’aggressione è avvenuta questa mattina 16 gennaio alle 11, all’interno dell’istituto professionale “Chiodo-Einaudi” della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente che avrebbe fatto irruzione in classe per aggredire il 18enne durante una lezione.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. All’interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.