La lama di venti centimetri portata in classe. Lo scatto prima dell’omicidio che circola su Whatsapp – La foto

Il 19enne ha tirato fuori il coltello da cucina e ha inseguito la vittima in aula prima di colpirla. Il sindaco Peracchini: «Purtroppo c'è una cultura dell'uso di questi coltelli in alcune etnie. Dobbiamo fare molto di più»

La lama che ha ucciso Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe all’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, era lunga venti centimetri. A dimostrarlo una foto, scattata in aula, prima dell’aggressione da parte del compagno 19enne, che circola nelle chat Whatsapp dell’istituto. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, poi arrestato, avrebbe portato il coltello da casa. Per questo ora ul giovane di 19 anni, rischia l’omicidio aggravato dalla premeditazione.

Il sindaco Peracchini: «Uso del coltello solo in alcune etnie»

«Purtroppo c’è una cultura nell’uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile. È un problema che cerchiamo di affrontare ogni giorno in modo molto complicato. Siamo una città con 20mila stranieri su quasi 100mila abitanti. Tutti lavorano, anche se vengono da mondi diversi. Ma è chiaro che l’uso dei coltelli arriva solo in certe etnie. Dobbiamo fare molto di più», ha dichiarato il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini a Otto e mezzo su La7.