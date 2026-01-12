Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker

12 Gennaio 2026 - 15:52 Ugo Milano
Oltre a loro, nel mirino c'è anche un maestro di boxe sospettato di essere il mandante dell'aggressione

Le suore Immacolatine di Torino hanno chiesto un risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì, il cosiddetto «Re dei maranza» che, assieme ad altri due ragazzi, ha aggredito un maestro di scuola elementare davanti alla figlia piccola. Oltre a loro, nel mirino c’è anche un maestro di boxe sospettato di essere il mandante dell’aggressione. La cifra pari a un milione di euro è stata calcolata in proporzione alla gravità del fatto, alla violenza fisica e verbale e alle accuse giudicate false, denigratorie e infondate attribuite al maestro.

Don Alì

Don Alì, tiktoker 24enne, era stato arrestato dalle autorità di Torino lo scorso novembre. Nel video diffuso in rete, si vedeva il tiktoker che aggrediva l’insegnante, dandogli del «pedofilo», mentre viene accerchiato dal 24enne e altri due giovani. La misura cautelare contro il tiktoker era stata emessa per «atti persecutori» ai danni del maestro, con la disposizione anche dell’obbligo di firma per lui e i due complici, un ragazzo di 27 anni e un altro 24. Gli accertamenti investigativi, invece, avevano permesso di escludere le accuse verso l’insegnante, mentre invece sono diventate interesse dei pm le aggressioni di Don Alì fatte verso il prof anche il tv.  

