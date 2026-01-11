Crans-Montana, via libera al trasferimento di Leonardo Bove: il 16enne arriverà al Niguarda in serata

Bove è l’ultimo dei feriti milanesi coinvolti nell’incendio in Svizzera a dover rientrare in Italia

È arrivato il via libera dei medici svizzeri al trasferimento in Italia di Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana. Dopo giorni di attesa, legati sia alle condizioni cliniche del ragazzo sia al maltempo, nelle ultime ore si è aperta una finestra meteo favorevole che ha reso possibile il viaggio verso l’ospedale Niguarda di Milano.

L’autorizzazione al trasferimento

Ad annunciare l’avvio delle operazioni è stato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, spiegando che l’autorizzazione al trasferimento è arrivata dall’équipe che ha seguito il giovane nell’ospedale di Zurigo, dove era ricoverato e finora non trasportabile. Proprio le difficoltà legate alle sue condizioni e alle avverse condizioni atmosferiche avevano finora impedito l’uso dell’elicottero.

Riattivato il ponte aereo tra Italia e Svizzera

Con il miglioramento del meteo, il ponte aereo tra Svizzera e Italia è stato riattivato. Un elicottero di Areu, partito dalla base di Bergamo con a bordo l’équipe sanitaria, ha raggiunto Zurigo per accompagnare il sedicenne nel viaggio di rientro. L’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano è previsto in serata. Leonardo Bove è l’ultimo dei feriti milanesi coinvolti nell’incendio in Svizzera a dover rientrare in Italia.