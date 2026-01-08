Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Crans-Montana, la procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo e incendio

08 Gennaio 2026 - 15:42 Stefania Carboni
Domani si terrà invece una commemorazione in ricordo delle vittime a Martigny, in Svizzera, mentre i coniugi Moretti saranno interrogati una seconda volta

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all’incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio. Stesso mossa l’ha attuata anche il Belgio, che ha delle vittime nel rogo. Domani saranno interrogati dai procuratori svizzeri i coniugi Moretti, gestori e proprietari del teatro della strage. Al momento la coppia è l’unica indagata per omicidio plurimo, lesioni personali e incendio colposo. Domani si terrà invece una commemorazione in ricordo delle vittime a Martigny, in Svizzera, in cui saranno presenti diversi leader europei tra cui il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I media sull’impero troppo veloce dei Moretti

Intanto oltralpe si indaga sulla scalata repentina dei coniugi Jessica e Jacques Moretti, nella movida svizzera. Oltre al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, sono proprietari di diverse ville e ristoranti. E secondo il portale Inside Paradeplatz il loro patrimonio immobiliare è stato costruito in maniera fulminea. Tutte le proprietà della coppia sono state acquistate con fondi propri, senza mai ricorrere a prestiti. Hanno iniziato con “Le Constel” ribattezzato poi “Le Constellation”. Poi è stato il turno del ristorante specializzato in hamburger, “Le Senso”, nel centro di Crans-Montana. E nel 2023, la locanda “Le Vieux Chalet” a Lens. Nel 2024, i Moretti hanno acquisito un’altra casa indipendente nel villaggio di Lens, con una superficie di 501 metri quadrati. Dal valore di 410.000 franchi svizzeri.

