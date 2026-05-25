«L’Università sapeva, non era là per turismo», l’accusa sulla prof Montefalcone alle Maldive. La scheda sparita: perché l’hanno cancellata dal sito

Parlano i due legali che assistono la famiglia della docente, morta in un'immersione alle Maldive con sua figlia e altri tre sub italiani. Il caso della pagina col suo profilo cancellata dal sito dell'ateneo. Stessa sorte per l'assegnista Muriel Oddenino: cosa risponde UniGe

A Busto Arsizio, dove è stato conferito l’incarico per l’autopsia, gli avvocati Giuseppe Pugliese e Alessandro Albert contestano la ricostruzione finora emersa dall’Università di Genova sul viaggio alle Maldive in cui hanno perso la vita Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal. «Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l’università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto», ha detto l’avvocato Albert all’Ansa. Per i legali, la docente non era una turista qualsiasi in visita nell’atollo: «La professoressa era lì perché doveva svolgere un’attività nell’ambito dell’ateneo genovese, stiamo parlando di una persona di altissima competenza, di grandissima esperienza professionale, non era lì come un comune turista che trascorre un periodo piacevole di vacanza alle Maldive facendo immersioni a scopo ricreativo». Le indagini, ha aggiunto, dovranno chiarire anche «i rapporti tra questo tipo di missione e l’università genovese».

La famiglia sgomenta per la rimozione della pagina dal sito di UniGe

Sulla scomparsa del profilo della docente dal portale dell’Università di Genova, i legali parlano apertamente di sconcerto. «La famiglia è sgomenta dalla rimozione della pagina universitaria della professoressa Montefalcone dell’Università di Genova», ha dichiarato Pugliese. Il marito Carlo Sommacal non riesce a darsi una spiegazione e gli stessi avvocati non nascondono lo stupore: «Non siamo nella fase di poter fare delle ipotesi e attribuire ad altri soggetti motivazioni per un fatto, un dato oggettivo perché questo è la rimozione, che anche a noi ha sorpreso molto, ci ha molto stupito». Albert ha poi ricordato l’affetto degli studenti, che chiamavano Montefalcone «amore di prof» e «di cui sentiremo la mancanza».

Cancellato dal sito dell’ateneo anche il profilo di Muriel Oddenino

Dal portale dell’Università di Genova è sparita anche la scheda di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca morta insieme a Montefalcone, alla figlia della docente e al neolaureato Federico Gualtieri. La cancellazione, secondo quanto appreso, sarebbe «di tipo meramente amministrativo». Una scelta che già nei giorni scorsi aveva fatto indignare il vedovo di Montefalcone: «Non voglio sottolineare che hanno già cancellato la sua presenza dal sito dell’università, con una fretta che io non comprendo», aveva detto Sommacal.

La spiegazione dell’Università di Genova: «Procedura automatica del sistema»

Sul punto l’ateneo ha diramato una nota ufficiale per smentire ogni intervento volontario. «È errato affermare che l’Università degli Studi Genova abbia provveduto alla cancellazione di informazioni relative al curriculum o al profilo della professoressa Montefalcone e della dottoressa Oddenino», si legge. La mancata visualizzazione sarebbe «conseguenza di una procedura del sistema informatico che, a seguito dell’inserimento dell’informazione relativa al decesso, determina la non pubblicazione del profilo personale», un automatismo «ordinariamente applicato».

I contenuti scientifici restano consultabili negli archivi

Nella stessa nota l’Università di Genova ha tenuto a precisare che il patrimonio di ricerca delle due studiose non è andato perduto. All’interno degli archivi informatici, delle banche dati della ricerca e degli altri sistemi informativi dedicati alla produzione scientifica, spiega l’ateneo, le informazioni e i contributi delle due ricercatrici «restano consultabili e disponibili secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente». Nessuna attività, ribadisce Genova, è stata compiuta «per modificare, ridurre o cancellare contenuti relativi al percorso professionale, accademico o scientifico dei due profili».