Ordina pesce e champagne, poi se ne va senza pagare. Lo chef la rincorre: «Così sono riuscito a fermarla»
Ordina i piatti e i vini più costosi del locale, si gode la cena e se ne va di nascosto senza preoccuparsi di pagare il conto. L’ultima denuncia arriva dallo chalet Cristal Beach di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. La protagonista della storia, scrive il Messaggero, è una donna di circa 60 anni, originaria dell’est Europa, bionda e con i capelli corti.
Il racconto dello chef
«Mercoledì sera è arrivata una donna, da sola, ha chiesto se c’era posto e l’abbiamo fatta accomodare. Parlava bene l’italiano, ma aveva un forte accento dell’est», racconta il cuoco Pietro Prichiò. «Ha chiesto per iniziare una bottiglia di bollicine, un tris di antipasti freddi e gli antipasti caldi, un sorbetto corretto e un caffè. Al termine della cena – continua lo chef si è alzata ed è uscita senza pagare il conto, era circa mezzanotte e mezzo».
L’inseguimento e il precedente a Grottammare
La somma da pagare era circa 100 euro, ma la donna se n’è andata come se niente fosse. Il primo ad accorgersene è stato un cameriere, che ha avvisato il cuoco. Quest’ultimo è uscito a rincorrerla e ha subito chiamato il 112. «L’ho sempre seguita da lontano in modo da non perderla di vista e dare la posizione esatta ai carabinieri della compagnia di San Benedetto che stavano arrivando», racconta ancora Prichiò. La signora avrebbe cercato di far perdere le sue tracce, ma alla fine è stata fermata. Pochi giorni prima, uno chalet di Grottammare aveva denunciato un episodio simile. E la descrizione della donna che ha scroccato la cena corrisponderebbe in pieno alla donna fermata nei giorni scorsi a Cupra Marittima.