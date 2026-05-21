Maria Oggionni, la biologa accoltellata mentre cercava di soccorrere un cane. «Non dobbiamo mai smettere di aiutare gli altri» – Il video

Si era fermata per assistere l'animale per strada, ma era una trappola tesa dal suo padrone (ancora ricercato)

Non è più in pericolo di vita Maria Oggionni, la biologa accoltellata mentre cercava di assistere un cane che sembrava in difficoltà, l’altra notte nel lodigiano. La donna, arrivata agli Spedali civili di Brescia in codice rosso, ha ringraziato ai microfoni del TG1 «tutto il personale del 118 dell’elisoccorso: hanno una professionalità una umanità, una empatia, che non potrò mai dimenticare …sono qua a raccontare la mia storia oggi perché il servizio sanitario mi ha salvata». Maria ha ricevuto tre coltellate all’addome e al braccio. Ricorda il ragazzo che l’ha colpita, proprietario dell’animale che si sarebbe trovato in difficoltà sul ciglio della provinciale. A salvarla un altro automobilista, che l’ha notata a terra, ferita, con il braccio alzato, mentre chiedeva aiuto.

«Ho visto il coltello e ho alzato il braccio per difendermi»

«Ho visto un cane sul ciglio della strada – racconta – …una persona sopra… Ho abbassato il finestrino e gli ho chiesto ci sono problemi ? Lui mi ha risposto cane cane….questo ragazzo mi é venuto contro e mi ha detto dammi i soldi…ho visto il coltello e ho alzato il braccio per difendermi… ». Ripeterebbe il suo gesto di umanità nonostante il pericolo e la paura? «Non dobbiamo smettere di avere questo istinto di aiutare gli altri perché senno che mondo sarebbe…», risponde. L’uomo le ha portato via 50 euro, prima di colpirla. «Ricordo le macchine che passavano ricordo chi si è fermato, una signora che mi ha fatto chiamare mio marito perché io ero disperata pensavo di morire», ha raccontato la dottoressa. La Procura di Lodi al momento indaga per rapina aggravata e lesioni, contro ignoti. Proseguono le ricerche dell’accoltellatore, fuggito nei campi. Il coltello è invece stato ritrovato a pochi metri dall’agguato, in un canale.