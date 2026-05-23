Maldive, le salme dei sub italiani sono arrivate a Malpensa: lunedì l’autopsia sui corpi

La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Gli esami autoptici saranno effettuati a Gallarate (Varese)

È atterrato a Malpensa poco dopo le 13 di oggi, sabato 23 maggio, l’aereo della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese, i quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi.

Le autopsie a Gallarate

Le salme saranno immediatamente trasferite all’obitorio dell’ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per lo scalo di Malpensa. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha delegato il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, affinché conferisca l’incarico al medico legale Luca Tajana, dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all’anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri, per l’autopsia sui corpi di tutti e cinque i sub deceduti.

Le salme restano sotto sequestro

Gli esami autoptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento, che dovrebbe avvenire lunedì alle 12, inizierà l’esame peritale sul corpo di Benedetti, il capobarca di 44 anni primo tra i sub scomparsi a essere recuperato dai soccorritori. Nei giorni successivi, saranno eseguite anche tutte le altre autopsie. Le salme, intanto, restano sotto sequestro.

Foto copertina: ANSA | Il volo di linea di Turkish Airlines con a bordo le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sulla pista dell’aeroporto di Malpensa