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Dramma allo stabilimento Amazon, un uomo si dà fuoco nel cuore della notte: «Condizioni gravissime, ha ustioni sul 65% del corpo»

24 Maggio 2026 - 15:24 Bruno Gaetani
uomo si da fuoco amazon torrazza piemonte
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L'episodio è avvenuto nella struttura di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Il 36enne non sarebbe un dipendente della multinazionale
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Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Lo riportano alcuni giornali locali, tra cui La Voce, che precisa come l’episodio abbia fatto immediatamente scattare l’allarme antincendio e mobilitato la macchina dei soccorsi. Il 36enne – che non sarebbe un dipendente di Amazon né di una ditta esterna che lavora per la multinazionale – è ricoverato in condizioni gravissime e la sua prognosi resta riservata.

L’ambulanza e l’elisoccorso

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse fin da subito disperate. Così, dopo una prima valutazione clinica, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ritenendo necessario un trasferimento urgente verso una struttura specializzata. Il velivolo ha trasportato l’uomo al Cto di Torino, ospedale di riferimento per i grandi traumi e i casi più complessi di ustioni. I medici, scrive La Voce, hanno riscontrato ustioni sul 65% del corpo, nello specifico ustioni di terzo grado.

Indagini in corso

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, poco dopo la mezzanotte. Non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo, che non sarebbe un dipendente di Amazon, a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali.

Foto copertina: ANSA/Tino Romano | Lo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte

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