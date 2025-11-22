Aveva minacciato il maestro di una scuola elementare a Torino, in manette il tiktoker Don Alì

Seguitissimo sui social aveva aggredito il docente dandogli del pedofilo: ma non era vero. La misura cautelare emessa per atti persecutori

In un video girato a Barriera di Milano, un quartiere di Torino, il noto tiktoker Said Alì, 24 anni, noto sui social come Don Alì aveva minacciato verbalmente un insegnante accusandolo di aver trattato male un allievo. Un filmato che era girato in rete. Ora Don Alì, che in rete si proclama il «re dei maranza», è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Torino. A denunciarlo il docente stesso, con la Procura di Torino che aveva aperto un fascicolo sul caso.

Don Alì accusava l’insegnante, ma non erano vere le accuse

Nel video circolato in rete si vede Alì aggredire verbalmente l’insegnante, dandogli del «pedofilo», mentre viene accerchiato dal 24enne e altri due giovani. La misura cautelare contro il tiktoker è stata emessa per «atti persecutori» proprio ai danni del maestro, con la disposizione anche dell’obbligo di firma per lui e i due complici un 27enne e 24enne torinesi. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di escludere le accuse verso l’insegnante, mentre invece sono diventate interesse dei pm le aggressioni di Don Alì fatte verso il prof anche il tv.

Don Alì aveva pubblicato sui social, dove è molto seguito, anche gli spezzoni di un’intervista rilasciata a Le Iene in cui affermava la necessità di punire chi stupra bambini e, proprio in quell’occasione, aveva rinnovato le minacce all’insegnante: «Se la prossima volta abusi di un bambino, finirà molto peggio». Non solo, il giovane l’11 novembre aveva aggredito una troupe di Fuori dal coro.